Çakır’dan Minibüsçüler ile İlçe Garajı’na Ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, beraberinde bazı genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları ile birlikte Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odasını ziyaret etti.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, “Sayın Başkanımızın bu ziyareti esnafımıza vermiş olduğu önemi göstermektedir. Bu ziyaretleri bizleri son derece mutlu etmiştir. Başkanımız Ahmet Çakır döneminde, bugüne kadar alamadığımız hizmetleri şoför esnafı olarak aldık. Önceki dönemlerde şoför esnafı hizmet almayan, kendi kaderine terk edilen bir sektördü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ile birlikte birçok sorunumuza el atıldı ve bu sorunlar karşılıklı istişarelerle çözüldü.

Büyükşehir Belediyemiz her zaman Esnaf Odalarımızla, Sivil Toplum Kuruluşları ile diyalog içerisinde çalışarak hizmetler üretmektedir. Şoför esnafımız Sayın Başkanımızı canı gönülden sevmektedir. Çünkü Sayın Başkanımız esnafın sorununu her zaman kendi sorunu olarak görmüştür.” dedi.

Çakır’dan şoför esnafa teşekkür

Malatya’da son dönemde çok ciddi bir dönüşüm ve büyümeyi gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Malatya’da büyükşehir ile birlikte yeniden bir yapılanma içerisine girildi. Trafikte yeni durakların, güzergâhların belirlenmesi ile birlikte üç tane de yeni garaj inşası gerçekleştirildi. Bu çalışmalar da gösteriyor ki 30-40 yıldan beri süregelen bazı alışkanlıklarda düzenleme ihtiyacı duyuldu. Bu süreç içerisinde bütün esnaflarımızla istişareler yapılarak, çalışmaları daha iyi boyuta nasıl getirileceği konuşuldu, tartışıldı. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda Oda Başkanlarımızla ve esnaflarımızla birlikte istişare ederek kararlar alıyoruz. Yapılan çalışmalarda tek taraflı düşünmeden Malatya’yı bir bütün olarak görüp, hareket ediyoruz.

Şoför esnaflarımızın vatanı ve devleti için ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz’da devletin yanında olup bizimle birlikte hareket ettiler. Afrin harekâtına destek amacıyla bir günlük kazançlarını bağışlamaları çok anlamlı bir davranış. Sizlerin sosyal sorumluluk alanında da konu ülke olduğu zaman nasıl duruş sergilediğinizi biliyoruz. Bundan dolayı bütün şoför esnafımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a üzerinde Minibüs figürü bulunan el yapımı bir tablo hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odasını ziyareti sonrasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeni İlçeler Terminalini ziyaret ederek şoför ve yolcularla sohbet etti.

Yeni İlçeler Terminalindeki yazıhaneleri de tek tek ziyaret eden Başkan Çakır, Büyükşehir olarak yapılan bütün hizmetlerde esnafları mağdur etmeme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Bülten