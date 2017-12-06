Evkur Yeni Malatyaspor’un T.M.Akhisar deplasmanında, hakem Cüneyt Çakır’ın 90+3. dakikada mutlak bir penaltısını vermemesi, hurriyet.com.tr’nin Süper Lig’de haftanın olayları derlemesinde “Cüneyt Çakır’dan Yakan Karar! Skandal..” başlığıyla verildi.

0-0 sonuçlanan maçta 90+3. dakika oynanıyorken, sol çaprazdan Aytaç Kara’nın sert şutuna, cezaalanı içerisinde Akhisarlı Caner Osmanpaşa koluyla müdahale ederek topu engellemiş, pozisyonu çok iyi görebileceği bir noktada bulunan hakem Cüneyt Çakır, oyunu devam ettirmiş ve mutlak bir penaltıyı vermemişti. Bu pozisyonda hakeme itiraz eden Aytaç Kara, sarı kart görmüş, ardından da tedbirli olarak PFDK’ya sevkedilmişti.

hurriyet.com.tr’de, maçın tv yayınından alınan topa elle müdahale anı görüntüsü ile yeralan haberin kupürü:

hurriyet.com.tr- malatyahaber.com