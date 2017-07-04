Çakır’ın Yengesi Vefat Etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın kardeşinin eşi vefat etti.
Çakır’ın kardeşi Haki Çakır’ın 45 yaşındaki eşi, 3 çocuk annesi Emine Çakır’ın, kronik hastalığına bağlı rahatsızlık sonucu vefat ettiği bildirildi. Merhumenin cenazesinin, 5 Temmuz Çarşamba günü Şehir Mezarlığı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.
Taziye yerinin YİMPAŞ Arkası Seyrantepe (Çakırtepe) Florya Evleri olduğu bildirildi.
malatyahaber.com
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