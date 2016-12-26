“Çakmak Kışlası Taşınacak”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşiltepe’de bulunan Çakmak Kışlasının başka bir yere taşınacağını, kışlanın 2 milyon 300 metrekarelik arsasına ise resmi kurum binaları ve yeşil alan yapacaklarını söyledi.

Askeri alanların şehir dışına taşınması konusu ile ilgili bir süredir çalışma halinde olduklarını kaydeden Çakır, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Merkezde kalan askeri alanların kazandırılması noktasındaki çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Çakır, “Merkezde kalan askeri alanların kazandırılması noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil alan, kurum alanları, sosyal donatı alanları gibi bir çalışma yürütüyoruz. Bunun için özellikle merkezde kalan yerleri tamamen yeşil ve park alanı olarak kalması çalışmalarımız var. Özelikle bizim Çakmak Kışlamız yani mezarlık bölgemiz gelişmemiş bir bölge. Bu bölgenin gelişmesine ciddi katkı sağlayacak. Şuanda canlı hayvan pazarının olduğu bölgemiz olsun, kaynarca bölgemiz olsun ve yine grup sitelerinin olduğu yerler olsun, Hoca Ahmet Yesevi Mahallemiz olsun buraların gelişimini pozitif yönde etkileyecek bir çalışmayı yürütüyoruz” dedi.

“Resmi kurumların bir kısmını o bölgeye götürmenin planlamalarını yapıyoruz”

Çakmak Kışlası arsasının hangi amaçla kullanılacağı konusuyla ilgili de bilgiler veren Çakır, “Çakmak Kışlası 2 milyon metrekarenin üzerinde, 2 milyon 300 metrekarelik bir alan. Burada yeşil alanla birlikte, konutların olduğu alanda kentsel dönüşüm amaçlı bir çalışmayı yürütüyoruz. Bir yandan kurumların bir kısmını oraya taşıyacağız. Merkezde kalmış resmi kurumların bir kısmını o bölgeye götürmenin planlamalarını yapıyoruz. Plan bu şekilde hazırlanıyor. Yine orada okullar bölgesi yapacağız. Bir kısmını da sosyal donatı alanları olarak planlamalarını yapıyoruz. Bunun görüşmeleriyle ilgili de oradaki mevcut yapıları da askeriyemizin istediği bir noktaya yapacağız. Daha sonra buranın devrini bize yapacaklar. Bu süreçte resmi prosedürler bir yandan devam ediyor” diye konuştu.

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