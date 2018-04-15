Çaldığı Parayı Bankayla İade Etti

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin ilk ve tek Kahve Ve Çikolata Festivali 24-27 Nisan tarihlerinde 2. Kez Malatya’da düzenlenecek. İnönü Üniversitesi Sosyal ve Entelektüel Faaliyetler Topluluğu tarafından düzenlenen Kahve ve...