Çalgı Çengi İkimiz

Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacaklardaki bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan’ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan’ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir.Ankaralı 2 arkadaşın yaşadığı komik olaylar, Çalgı Çengi’den 6 yıl sonra gelen devam filminde de sürüyor.

Vizyon Tarihi: 6 Ocak 2017

Yapımı : 2017 – Türkiye

Tür : Komedi , Macera

Yönetmen : Selçuk Aydemir

Oyuncular : Ahmet Kural , Murat Cemcir , Rasim Öztekin , Barış Yıldız , Tuna Orhan

Senaryo : Selçuk Aydemir

Yapımcı : –

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