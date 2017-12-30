Öznur Çalık da Artık ‘Başörtülü’
Başbakan Binali Yıldırım’ın Suudi Arabistan ziyaretinde yer alan ve daha sonra umre ziyareti yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, umre dönüşü başörtüsü takmaya başladı.
Malatya’da partisinin Yeşilyurt İlçe Kongresi’ne katılan Çalık, gazetecilerin sorusu üzerine, “Allah razı olsun. Evet, uzun zamandır kapanmayı düşünüyordum. Yüce Rabbim nasip etti. Umre vazifemizi yaptık. Allah kabul etsin, inşallah. Gönlünde olan herkese nasip eylesin” cevabını verdi.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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