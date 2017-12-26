Çalık Esnaf Ziyareti Yaptı

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partili yöneticilerinde katıldığı ziyarette Çalık, Emniyetin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “Bizler Malatya Emniyet Müdürlüğü olarak araç-gereç ve personel yönüyle kendi kendimize yetebilen illerden bir tanesiyiz. Ama yeni Emniyet binasına taşınmış olmamızdan dolayı da görev yapan personelimizin motivasyonu daha da yükseldi. Bu anlamda suç ve suçlulukla mücadelede daha etkin mücadele edeceğimizi ve motivasyon unsuru olacağını da değerlendiriyoruz.” dedi.

Çalık ise, “Çok dağınık bir yerleşkeniz vardı. İlçelerimizdeki hizmet binaları gibi il merkezindeki hizmet binasının da yenilenmesi güvenliğin ve hizmetin sunulduğu bir mekan da vatandaşlarında hizmete erişimi de kolaylaştırılmıştır. Engelsiz bir Emniyet binası tesis edilmiş vaziyette. Yaklaşık 100 milyon TL’nin üzerinde bir bütçe ile yeni hizmet binası hizmete girdi. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çalık, “Teröre karşı vermiş olduğunuz mücadeleden dolayı, Malatya’nın ve Türkiye’nin emniyetini sağlamada göstermiş olduğunuz performanstan dolayı İçişleri Bakanımızın nezdinde Emniyet mensuplarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemizin güvenliği için canını ortaya koyan tüm güvenlik birimlerimizden Allah razı olsun. 15 Temmuz’da ortaya koyduğunuz o kahramanlıklara hassaten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

-Mağdur aileye ziyaret

Çalık daha sonra beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partili yöneticiler ile birlikte TOKİ 1+1 Evlerinde oturan 70 yaşındaki Mabup Güler ile zihinsel engelli oğlu 24 yaşındaki Kemal Güler’i ziyaret etti. Çalık, burada Güler ailesinin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, ailenin sıkıntılarını çözümü için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerini aradı. Mabup Güler, sık sık Çalık’a sarılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan için dua etti.

-Esnaf ziyareti

Çalık ve beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Kışla Caddesi üzerinde esnaf ziyaretinde de bulundular. Çalık, tek tek işyerlerine girerek esnaf ve işyeri sahipleri ile sohbet etti. Çalık, esnaflardan sorun ve taleplerini sorarak, iletilen talepleri not etti.

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