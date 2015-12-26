Çalıntı Otoyla Kapkaç..
Malatya’da çalıntı araçla bir kadının çantasını kapkaç suretiyle çalan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Çöşnük Mahallesi 2. sokakta meydana geldi. M.A. (27) adlı şahısın kullandığı 34 BR 5371 plakalı otomobilde bulunan Y.E. (25), yolda yürümekte olan B.A. adlı bayanın çantası kapkaç suretiyle aldı.
İstanbul’dan çalındığı belirlenen otomobille yapılan kapkaç olayı hakkındaki soruşturma kapsamında M.A. ve Y.E. ile birlikte S.C. (26) ile D.Y. (24) adlı şahıslarda yakalanarak adliyeye sevk edildi. M.A. ve Y.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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