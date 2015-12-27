Çalışanı Oyaladı.. Giysileri Çaldı

Malatya’nın Darende ilçesinde oyalamak suretiyle mağazalardan elbise çalan bir zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesinde bir işyerinden, işyeri çalışanlarını oyalayarak 5 adet deri mont, 3 adet tek ceket çaldıkları anlaşılan şahıs, Darende ilçe emniyet müdürlüğünün çalışması sonucunda Yeşilyurt ilçesinde de aynı yöntemle hırsızlık yaparken çaldığı diğer mallarla birlikte yakalandı.

Şahsın üzerine bol bir kazak giyerek çaldığı eşyaları içine doldurduğu öğrenildi. Yakalanan Z.K isimli şahıs nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.