Çalışırken Ortaya Çıkan Ağrılara Dikkat..!

Çalışırken kaslarınız yorulduğunda dayanabileceğiniz ağrı oluşur ve bu şekilde çalışabilirsiniz. Ancak, bu durumlarda ağrının şiddetine dikkat etmelisiniz. Eğer ağrı devamlı şiddetlenirse sakatlanmalar olabilir.

Foxnews’te yer alan habere göre, görmezden gelmemeniz gereken 8 vücut ağrısı şöyle;

1. Ani baş veya boyun ağrısı: Başınızda aniden bir ağrı hissederseniz, hemen durun ve duruş biçiminize bakın. Görmezden gelemeyeceğiniz bu ağrı, kan damarının basınçtan dolayı aşırı yüklenmesinden olabilir. Eğer çömelerek yerden ağır bir şey kaldıracaksanız, ileri bakın omuzlarınızı ve boynunuzu gevşek bırakmaya dikkat edin. Eğer yapmazsanız, vücudunuzun bu bölgesinde ciddi incinmelere neden olabilir.

2. Korkunç bir kasık ağrısı: Ağır bir şey kaldırmaya çalışırken , kasık bölgesinde bir ağrı hissedebilirsin. Bu basit bir kas krampından kas gerilimine kadar her şey olabilir. Tekrar kaldırmaya çalıştığınızda aynı acı oluşuyorsa iç kasların gerildiğinin göstergesidir. Geçmesi için en fazla 1 hafta bekleyin, ağırlık kaldırma programınızı tekrar gözden geçirin.

3. Keskin sırt ağrısı: Sırtınızdaki ağrı keskin ve direkt ise derhal durun. Keskin ağrı genellikle bir şeylerin yanlış gittiğinin iyi bir işaretidir. Bu disk kaymasından sinir sıkışmasına kadar değişik durumlarda meydana gelir.

4. Koşarken ayak bileği ağrısı: Birçok koşucu kendini sporuna adıyor ve koşu boyunca vücudunun bazı noktalarında ağrılar oluşur. Koşucuların yaptığı gibi, vücudunuzu zorladığınızda bazı ağrı ve sızılara yol açarsınız. Koşarken ayak bileğiniz ağrıdığında, bu ayak bileğinizin burkulması ya da gergin, yorgun bağ olabilir. Eğer bununla ilgilenmezseniz, haftalarca spor yapamazsınız.

5. Açlığın aşırı seviyeleri: Birçok erkek için, ideal vücuda sahip olma yaşamda yüksek önceliktir. Eğer diyette oldukça kararlı olursanız ve kendinizi yeme konusunda birkaç ay sınırlandırırsanız, bu vücudunuzu dinlemek için iyi bir yoldur. Etkili bir diyetten sonra vücudunuzun hormonal dengesi yer değiştirebilir ve siz de şiddetli açlık deneyimi kazanırsınız.

6. Bayılma hissi: Egzersiz yaptıktan sonra eğilip kalktığınızda bu durum sıklıkla olabilir. Bazı insanlarda bayılma hissi beklenen bir durum olurken, siz yine de kan basıncı seviyenizi kontrol ettirin. Tuz tüketiminize dikkat edin. Ancak buna rağmen bayılma hissi sıklıkla tekrarlıyorsa, profesyonel yardım alın, bir doktora gidin.

7. Baldır ağrısı: Baldır ağrıları, diğer koşu yaralanmalarının yaygın olanıdır. Eğer baldır ağrılarından şikayetiniz varsa, daha fazla iyileşme sürecine ihtiyacınız var demektir. Ağrınız daha azsa, ne kadar sürdüğüne ve tam olarak bacağınızın neresinin ağrıdığına dikkat edin. 2 hafta ve daha uzun sürüyorsa, spor hekimine gösterin.

8. Sürekli yorgunluk: Sürekli yorgunluk durumunda, daha fazla uyursunuz, diyetinize uymak istemezsiniz, birkaç gün işten izin alırsınız, kendizini daha iyi hissettirecek şeyler yaparsınız, ancak hiçbir şey işe yaramaz. Bu aşırı antrenmanlılık anlamına gelir. Birçok erkek acıya ve yorgunluğa alışkındır. Kendinizi yaşamın diğer yönleri için daha az motive olmuş hissediyorsanız, antrenmanlardan vazgeçin.