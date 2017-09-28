Çalışkan Yardımcılığı Kabul Etmemiş

Evkur Yeni Malatyaspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Erol Bulut, yardımcı antrenörlük için Malatya’dan teklifte bulunduğu isimlerden olumsuz yanıt aldı.

Malatya’da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak olan genç isim, sarı-kırmızılı takıma imza atar atmaz ekibini oluşturmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda ilk olarak daha önceden de tanıdığı kulübün izleme komitesinde bulunan Hakan Çalışkan’a teklifte bulunan Bulut, bu teklifine olumlu yanıt alamadı.

Altyapı hocası Murat Uçkun’un da gelen teklife sıcak bakmaması üzerine devreye kulüp başkanı Adil Gevrek girdi. Gevrek’in altyapıda görev yapan antrenörlerden birinin Bulut’un ekibine dahil olması talimatı verdiği öğrenildi.

Bu arada genç teknik adam henüz teknik ekibini oluşturamadığı için Malatya’ya sadece Yunanlı kondisyonerini getirebildi. Transfer sürecinin hızlı gelişmesinden dolayı teknik heyetini oluşturamayan Bulut, bir tek Yunanlı kondisyonerle Malatya’ya geldi. Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun ve yine altyapıdan kaleci antrenörü Süleyman Kale’nin geçici olarak bir süreliğine Bulut’un ekinde yer alacakları belirtildi.

iha