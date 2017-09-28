Çalışkan Yardımcılığı Kabul Etmemiş
Evkur Yeni Malatyaspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Erol Bulut, yardımcı antrenörlük için Malatya’dan teklifte bulunduğu isimlerden olumsuz yanıt aldı.
Malatya’da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak olan genç isim, sarı-kırmızılı takıma imza atar atmaz ekibini oluşturmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda ilk olarak daha önceden de tanıdığı kulübün izleme komitesinde bulunan Hakan Çalışkan’a teklifte bulunan Bulut, bu teklifine olumlu yanıt alamadı.
Altyapı hocası Murat Uçkun’un da gelen teklife sıcak bakmaması üzerine devreye kulüp başkanı Adil Gevrek girdi. Gevrek’in altyapıda görev yapan antrenörlerden birinin Bulut’un ekibine dahil olması talimatı verdiği öğrenildi.
Bu arada genç teknik adam henüz teknik ekibini oluşturamadığı için Malatya’ya sadece Yunanlı kondisyonerini getirebildi. Transfer sürecinin hızlı gelişmesinden dolayı teknik heyetini oluşturamayan Bulut, bir tek Yunanlı kondisyonerle Malatya’ya geldi. Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun ve yine altyapıdan kaleci antrenörü Süleyman Kale’nin geçici olarak bir süreliğine Bulut’un ekinde yer alacakları belirtildi.
iha
Aslan Gibi Malatya’li MUSTAFA CEVİZ Var.
Hakan abi Malatyasporun yararına olacağını düşünseydi kabul ederdi ki ne zaman hoca bulamazsak takıma, seve seve görev almıştır.
BOŞUNA DEMEMİŞLER HASÜDÜN MALATYA DİYE! İŞTE İSPATI İŞTE İSTEMEMEZLİK İŞTE ÇEKEMEMEZLİK İŞTE KISKANÇLIK! NEYMİŞ EFENDİM BİZİM EROL BULUT HOCADAN NE EKSİĞİMİZ VARMIŞDA BİZİ NEDEN HOCA OLARAK TAKIMIN BAŞINA GETİRMİYORSUNUZMUŞ? İŞTE MALATYA LOBİSİ! BİZİM FEDERASYONDA VE HAKEM CAMİASINDA LOBİMİZ YOK AMA İÇİMİZDEKİ ART NİYETLİ LOBİCİLİĞİN GELDİĞİ BOYUT İŞTE ORTADA! TEK KELİMEYLE PESS BAŞKA BİR ŞEY DEMİYORUM! YAHU ŞU HAKAN ÇALIŞKANA NE OLMUŞ KİM FİŞFİŞLEYİP ORTAYA SÜRMÜŞ ÇIKMIŞDA AFRA TAFRA YAPIYOR! HANİ MALATYALIYDINIZ HANİ KÖTÜ GÜN DOSTUYDUNUZ? HANİ GEREKTİĞİNDE ELİNİZİ DEĞİLDE BEDENİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYARDINIZ? ŞİMDİ BU YAPTIĞINIZ FIRSAT DÜŞKÜNLÜĞÜ DEĞİLDE NEDİR? YUHHLAR OLSUN SİZE YUHHLAR OLSUN SİZİN GİBİ MALATYALILARA…
Abi agzina saglik deli olacagm ya tam biseler olacak diyoruz bu neyin kompleksi neyin egosu yazik gunah ya. Yarin insallah kendisi de ayni durumda kalir belki de kabul etse ilerde kendisi o koltuga oturacak. Iste bole ego olursa yillarca geri planda kalir curur gider
dediklerinize hak vermekle birlikte bu iste biraz kidem gozetilmesi gerektigi inancindayim..ben ne sayin bulut u ne de caliskan i tanimam. ancak eger sayin caliskan’in tecrubesi, yasi vs fazlaysa gel sen benim altimda calis denilmemelidir…Bu suna benzer, abdullah avci’nin bosta olan riza calimbay’a gel benim antronorum ol demesi gibidir.. saygilar..
Bu neyin tavrı anlamadım.
Al işte biz malatyalıyız burnumuzdan kıl aldırmayız taşın altına el değil gövdeyi koyma zamanı ama ama malatya aksakallıları devrede
YAPAYIN BIR DAHAKI HAFTAYA FENERLE MAC VAR ONA GÖRE