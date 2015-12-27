“Çalışma Arkadaşlarını Kendi Seçecektir”

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu’nun başbakan olmasının ardından yeni kuracağı kabineyle ilgili şunları söyledi: “Yeni bir başbakan geliyor. Mutlaka çalışma arkadaşlarını kendisi seçecektir. Ona da imkan sağlamak için bizim bazı düşüncelerimizi ifade etmemiz gerekiyordu. Ben bana yakışanı yaptım. Herşey yeni başbakanımızın takdirinde.”

61. Hükümetin son Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Arınç, bir gazetecinin “Ahmet Davutoğlu’nun başbakan olmasının ardından yeni kurulacak kabinede görev alacak mısınız?” sorusu üzerine, 5 yıl Meclis Başkanlığı, 5 yıldan bu yana da Başbakan Yardımcısı olduğunu hatırlattı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bu hükümette bulunduklarını anımsatan Arınç, şöyle konuştu: “Onun gidiyor olmasıyla aslında bizim de ona veda etmemiz lazım. Bu siyasi etik bakımından da doğrudur. Yeni bir başbakan geliyor. Yeni başbakan hükümetini teşkil edecektir. Mutlaka çalışma arkadaşlarını kendisi seçecektir. Ona da imkan sağlamak için bizim bazı düşüncelerimizi ifade etmemiz gerekiyordu. Ben bana yakışanı yaptım. Herşey yeni başbakanımızın takdirinde. Bugüne kadar çok iyi bakan arkadaşlarımızla çalıştık. Bundan sonra bütün bakan arkadaşlarımızın aynı hedefe mutlaka daha hızlı koşacaklarını düşünüyorum. Şahsımla ilgili takdiri hem bugünkü başbakanımız hem de yarın görevi devralacak başbakanımız en iyi şekilde takdir eder. Biz onlar için en doğrusunu söylemiş olduk. Umarım dikkate alacaklardır.”

“DOĞRU OLANI YAPTIK, USUL BÖYLEDİR”

Gazetecilerin aynı sorusu üzerine Arınç, konuşmasına şöyle devam etti: “Yorum serbest. Doğru olanı yaptık. Usul böyledir. Yeni Başbakanımız varsa yeni Başbakanımıza kendi ekibini, çalışabileceği en başarılı arkadaşları seçme hakkının verilmesidir. Bu hem bir önceki başbakanımız için sağolsun o bizi tercih etmiş ve 2009 Mayıs ayından bu yana Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirmişti. 3-4 senedir hükümet sözcülüğü yapıyorum. Hem ona bir teşekkür hem de yeni başbakanımıza ‘rahat olun, çalışma arkadaşlarınızı rahatlıkla seçin biz size de teşekkür ediyoruz’ dedik. Bu benim için güzel bir şey. Umarım güzel yorumlar yaparsınız.”