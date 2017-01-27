Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilen ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Muhiddin Şahin, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meftun Sakallı, İŞKUR İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanı Şaban Karakuş, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili Orhan Özbek, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Malatya İŞKUR Müdürü Vahap Toman, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve sendika temsilcileri katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin istihdam arttırıcı faaliyetler ve SGK teşvikleriyle bilgilendirdiği toplantıda, Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, iş dünyasının sorunlarını yakından takip ettiklerini ve bu konuda yeni düzenlemeler yapılacağını söyleyerek, “Sivil toplum kuruluşları bizler için önemlidir. Bu bakımdan sizlerin görüşü ile çalışmalarımıza yön veriyoruz” dedi.

Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, yaşanılan olumsuzluklara rağmen devletin iş hayatının canlı tutulması için gereken çabayı gösterdiğini belirterek, sosyal güvenlik primi desteği, asgari ücret desteği gibi istihdamı artırıcı girişimlerin yaşandığını ifade etti.

Aralık 2016 ve Ocak, Şubat 2017 dönemi SGK primlerinin faizsiz olarak 2017 yılının Ekim-Kasım-Aralık aylarına ötelenmesinin önemli olduğunu belirten Erkoç, “Orta ve yüksek teknolojili sektörlerde yeni istihdam sağlayacak işverenlere bir yıl süresince asgari ücretin yarısı, ikinci yılda ise yüzde 25’i oranında destek verilmesi, 500 bin kişinin işbaşı eğitim programı ile özel sektörde istihdam edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Erkoç, “Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin sahaya inerek, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik adı altındaki toplantılarda, kendi alanlarıyla ilgili bilgiler vermeleri ve iş dünyasının yaşadığı sıkıntıları yerinde çözmesi çok önemlidir. Bu toplantılar dolayısıyla bakanlığımız ve yetkililerimize teşekkür ediyoruz” dedi

Başkan Erkoç konuşmasının ardından Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, istihdam arttırıcı faaliyetler ve SGK teşvikleriyle ilgili bilgiler verdi.

HEYETİN TEMASLARI..

Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun 6 Ocak 2017’de Konya’da başlatmış olduğu ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ programı kapsamında Malatya’da bir heyet çeşitli temaslarda bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ projesini başlattığını kaydetti.

Arat, program kapsamında Türkiye genelinde toplantılar yaptıklarını kaydederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ‘milli seferberlik’ çağrısı karşılığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın istihdam ve çalışma hayatıyla ilgili ‘istihdamın nasıl artırılacağı ve çalışma hayatındaki sorunların nasıl giderileceğine dair bir seferberlik kampanyasıdır. Bu kampanyayı Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu Konya’da başlattı. O tarihten itibaren de bakanlık bürokratlarımız ve ilgili kuruluşlardan olan arkadaşlarımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanına dağılarak, toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantının bir ayağını da Malatya’da gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

İş hayatının her alanıyla ilgili olarak çalışanlarla, işverenlerin sıkıntı ve sorunlarını dinleyip, mevcut aktif iş gücü programı ve sigorta prim teşvikleri programlarıyla işveren ve işçileri nasıl destekleyeceklerini anlattıklarını ifade eden Arat, “Programları anlayıp, sorunlarını dinliyoruz. İlk toplantıyı İşkur İl Müdürlüğü’nde yaptık. Esnaflarımızı ziyaret ettik. SGK’da temaslarımız oldu. İşyerlerini ziyaret ediyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. OSB’de işyeri ziyaretleri yapıp, işveren ve işçi sendikalarla bir araya geliyoruz. Bu sorunları merkeze aktararak en hızlı şekilde çözüm üretecek yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz. İstihdam seferberliğinin ortaya çıkmasını sağlayan ekonomik şartlar malumunuzdur. Son 2-3 aydan beri artan bir işsizlik oranımız bulunmakta, buna karşı olarak aldığımız bazı tedbirler var. ‘Artı istihdam’ diye bir program başlatıyoruz. Sayın Başbakanımız ve Bakanımız bunun temel prensiplerini açıkladı. Uygulama esasları üzerine İşkur çalışıyor. Artı istihdam ile iş hayatına kazandırılacak yeni kişilere devlet net asgari ücretin yüze 50’si üzerinde bir destek sağlamış olacak. Çalışanlar açısından ek istihdam sağlanması durumunda maaşının yarısını devlet ödemiş olacak. Bu oranında sürekliliğini sağlamak için ikinci yılda da yüzde 25 oranında maaşını karşılamaya devam edecek. Bu programın açıkçası istihdam hayatımızı hareketlendirmesini umut ediyoruz. Bunun haricine uygulanmakta olan birçok programımız var. Bunların bir kısmı SGK tarafından prim teşvikleri, AR-GE teşvikinden engelli teşvikine kadar 11’e yakın bir prim teşviki sistemimiz var. Bunlar özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz içinde ayrıca artırılmış şekilde uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.

Arat, Malatya’nın cazibe merkezleri içerisinde yer aldığını anımsatarak, şunları söyledi: “Cazibe merkezleri programımızda bulunuyor. Bu da yine istihdam hayatına katılımı ve üretime destek verecek şekilde bir teşvik sistemi içermektedir. Malatya’da, cazibe merkezleri kapsamında desteklenecek olan illerimiz arasında yer alıyor. Bu anlamda iş hayatına ve işverenlerimize bu hizmetlerimizi aktarıyoruz.”

SGK Başkan Yardımcısı Muhiddin Şahin ise devletin istihdamda, çalışma hayatında, yeni iştihama katılımda ‘bende varım’ diye elini taşın altına koyduğunu kaydetti.

Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun da birçok konuda elini taşın altına koyduğunu ifade ederek, “Özellikle istihdamla ilgili üç temel katkı sağlandı. Asgari ücrette geçen sene artıştan kaynaklanan teşvik, sadece bir yıllıktı, bu sene de devam edecek. Bu işverenlerimize büyük bir katkı oldu. İstihdamdaki daralmayı açmak için bir kredi anlamında üç aylık prim ertelemesi çıktı” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- Bülten