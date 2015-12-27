Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı
Malatya Valisi Vasip Şahin, İl Sağlık Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ni ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürü Nail Umay ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şükrü Özdemir tarafından karşılanan Vali Vasip Şahin, yapımı büyük oranda tamamlanan ve iç donanımı devam eden yeni Devlet Hastanesi’nin durumu hakkında bilgi aldı.
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