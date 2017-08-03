“Çalışmalar Hızla Devam Ediyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, DSİ 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemede bulundu.

Başkan Gürkan, “Devlet Su İşlerinin Hizmet binası, lojmanları ve diğer kompleksle birlikte artık bitme aşamasına geldi. Çevre düzenlemesi çalışmaları da son hızla devam ediyor. Sanıyorum bu hafta sonu itibariyle de ağaç ve çim dikimleri hariç diğer toprak peyzaj anlamındaki düzenlemeleri biter. Şu anda hizmet binası ve sosyal tesisler bitmiş durumda. Sadece laboratuar ile ilgili boya kısmı kalmış. Öyle tahmin ediyorum ki bu hafta sonu içerisinde diğer eksikliklerimizde biter. Devlet Su İşleri önümüzdeki haftadan itibaren yeni hizmet binasına taşınmaya başlar. Biz kendi hizmet binamıza taşınmaya başladık. Bazı birimlerimiz geçti. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki haftadan itibaren Devlet Su İşleri de kendi hizmet binasına taşınma işlemine başlar. Bu hizmet kompleksinin tüm Malatya’mıza ve Devlet Su İşleri camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gördüğünüz bu Devlet Su İşleri’nin hizmet binasının iki blok lojmanlarından tutun, diğer laboratuar, garaj, hizmet binası ve sosyal tesisler ile Türkiye de kendi örneğinde tek ve ilktir. Hiçbir bölge müdürlüğünde bu kadar kompleksli bir yapı yoktur. Bir Şube Müdürlüğüne bu kadar geniş kapsamlı bir kompleks yaptık. Bu kompleksinde Devlet Su İşlerine ve Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

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