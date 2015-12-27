Çalışmaların Bilgilerini Aldılar

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, partili yürütme kurulu üyeleriyle birlikte İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener’i ziyaret etti. Tüfenkçi, İl Halk Sağlığı Müdürü Şener’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dr. Kemal Şener, ‘Aile Hekimliği’ne 12 Temmuz 2010 yılında geçildiğini, 204 aile hekimi olduğunu, bunların 134 tanesinin merkezde olduğunu, 70 tanesinin de ilçelerde olduğunu ifade edip Malatya merkezde 39 tane aile sağlığı merkezinin olduğunu, ayrıca 116 tane sağlık evlerinin olduğunu ve 89 tanesinde bir fiil çalışan ebelerin olduğunu dile getirdi.

Bülent Tüfenkçi de, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin her alanda yaptığı reformlar ile Türk halkının yüzünü güldürmeye devam ettiğini belirtip, birçok sektörün yıllardır aşamadığı sorunları, kanunlar çıkararak ya da gerekli düzenlemeler yaparak çözüme ulaştırdığını söyledi. Tüfenkçi, “Devrim niteliğinde kararlar alınarak uygulanmaz denilen hizmetleri, vatandaşın lehine uygulanması noktasında Sağlık Bakanlığımız ve AK Parti hükümeti kararlı bir şekilde icraatları gerçekleştirdi. Türkiye’yi sağlık alanında Avrupa ülkeleriyle yarışır hale getirdik. Vatandaşlar, Avrupa standardında sağlık hizmeti almaya başladı. Geçtiğimiz yıla kadar, sigortalı çalışanlar sadece SSK hastanelerinde muayene olurken, artık milyonlarca SSK’lı devlet ya da özel hastanelere giderek gerekli muayenelerini yaptırabiliyor. Sağlıkta tam dönüşüm için gerekli bütün adımları atarak vatandaşımızın en büyük derdine derman olduk. Aile hekimliği uygulamasını da hayata sokarak maddi durumuna bakılmaksızın insanların sağlık hizmeti almasına çalıştık. Birçok Avrupa ülkesinde uygulanan bu sistem, vatandaşların sağlık haklarının korunması ve bu haktan vatandaşların mümkün olan en iyi şekilde yararlanması adına önemli bir gelişme oldu. Netice itibariyle vatandaşın memnuniyet oranı sağlıkta yüzde 70-80’lere kadar yükseldi” ifadelerini kullandı.

“Halk sağlığı ve sağlık müdürlüğü, aynı zamanda hastanelerin yönetimi noktasında kamu hastaneleri birliği genel sekreterliği oluşturuldu. Bugünlerde de kamu hastaneleri genel sekreterliği kendi yapılandırmasını tamamladı” diyen Tüfenkçi, daha sonra şunları söyledi:

“Tabii buradaki amaç yapılan hizmetin kalitesi ve vatandaşın memnuniyeti… Gösterilen performansla inşallah kamu hastaneleri birliği genel sekreterliği bu performansı göstererek vatandaşımızın memnuniyetini maksimum düzeye çıkardığı gibi aynı zamanda hastanelerin çalışabilirliğini ve rantabllığını da daha hijyenik şartlarda vatandaşın ayağına giderek ve memnuniyetini yükselterek hizmet götürmesi noktasında bizler de takipçisi olacağız. İnşallah yeni yapılandırma ülkemize, Malatyamıza hayırlı olur. Tabii ki bir takım ufak tefek sıkıntı ve aksaklıklar her kurumda olduğu gibi halk sağlığında da var ama bunların takibi ve giderilmesi noktasında başta sayın müdürümüz ve personel arkadaşımızın ellerinden gelen gayreti göstereceklerine inanıyorum. Hastamızın hem kaliteli sağlık hizmetine erişmesi hem de kaliteli ve ekonomik hizmeti almasında, bu noktada yeni yapılandırmayı dikkatli şekilde takip edip başarılarını görmek istiyoruz. Yeni yapılandırmada başta müdürüm olmak üzere sağlık camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”