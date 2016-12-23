“Çalışmalarınıza Destek Olacağız”

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği ve Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren çalışma grubu temsilcileri Malatya Valisi Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarını sürdüren çalışma gruplarının işleyişlerinden bahsederek, amaçlarının şehirde yaşayan insanların hemşehrilik bilincini geliştirip kente olan aidiyet duygularını artırmak, kent kültürünü korumak olduğunu söyledi.

Pektaş, “Kadın Meclisimizin İnci Çeyiz Projesi, Gençlik Meclisimizin kitap okuma programları ve Çocuk Meclisimizin eğitim amaçlı projeleri ile toplumun bütün kesimlerine hitap etmeye çalışıyoruz” dedi.

Vali Mustafa Toprak, Malatya Kent Konseyi’nin tüm meclis ve çalışma grupları ile birlikte kentin kimliğini korumaya ve kent kültürünü yaşatmaya yönelik yapmış olduğu çalışmaların anlamlı olduğunu söyledi.

Toprak, Malatya Kent Konseyi’nin toplumun bütün kesimlerinde farklı düşünceleri, fikirleri bir arada barındırarak kentin sorunlarına yönelik duyarlılık gösteren, devletin birliğine ve bütünlüğüne zarar vermeden her türlü görüşün yer aldığı bir yapı olduğunu belirtti.

Kent Konseylerinin çok sesli ama kente katkı veren bir bütün olduğunu ifade eden Toprak, “Malatya Büyükşehir Kent Konseyi’nin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor ve yapacağınız bütün çalışmalarda destek olacağımızı belirtmek istiyorum”dedi.

Ziyaret sonunda Büyükşehir Kent Konseyi tarafından hazırlanan basılı yayınlar Vali Mustafa Toprak’a takdim edildi.

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