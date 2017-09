Çalıştıracak İşçi Bulamayınca..

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde fırıncılık yapan eşine yardım etmek amacıyla çalışmaya başlayan 2 çocuk annesi Gülcan Yiğit, 9 yıldır hamur tezgahının başında ekmek parası kazanıyor.

İlçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde fırın işleten Kahraman Yiğit (38) yanında çalışanlar işten ayrıldıktan sonra kendisine yardım edecek eleman bulamadı.

Bir süre tek başına fırını işleten ancak zorlanan Yiğit’e 2 çocuk annesi eşi Gülcan Yiğit (36) de destek vermeye başladı.

Hamur yoğurarak eşine yardımcı olmaya başlayan Gülcan Yiğit, bir süre sonra kendini geliştirerek tezgahın başına geçti.

Gülcan Yiğit, yaptığı açıklamada, 9 yıl önce eşine yardım amacıyla başladığı fırıncılıkta kendisini geliştirdiğini söyledi.

Fırınlarında çalıştıracak işçi bulamadıkları için yaşadıkları sıkıntıyı ekmek teknesinin başına geçerek aşmaya çalıştığını anlatan Yiğit, önce hamur yoğurduğunu daha sonra da diğer süreçleri öğrenerek pişirmeye kadar olan tüm aşamaları gerçekleştirdiğini ifade etti.

– “Kendime ve kadınlara olan güvenim sonsuz”

Yiğit, eşiyle el ele vererek geçimlerini sağladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

“İlk başlarda bu işi yaparken zorlanıyordum ancak şu an pratikleştiğim için daha kolay geliyor. Eşimle her gün yaklaşık bin ekmek üretiyoruz. İlçe halkı da yaptığımız işi görüyor ve beğeniyor. Herkes beni tanıyor ve yadırgamıyor. İlk başlarda bir kadının bu işi yapacağına kesinlikle inanmamıştım ve bu işi yaparken çekinmiştim ancak şimdi eşimden daha iyi ekmek yapıyorum. Kendime ve kadınlara olan güvenim sonsuz. Kadınların yapamayacağı işin olmadığını düşünüyorum. Kadınların her işin üstesinden geleceğine inanıyorum.”

Fırıncılıkta eleman yetişmediğini belirten Yiğit, kadınlardan bu mesleğe daha fazla ilgi göstermelerini istedi.

Yiğit, özellikle ev kadınlarının üretmesi gerektiğini dile getirerek, üreterek hem kendilerine hem de aile bütçesine katkıda bulunabileceklerini ifade etti.

– “Patronum hanımım”

Yiğit’in eşi Kahraman Yiğit ise 20 yıldır bu mesleği yaptığını ancak son 10 yıldır fırında çalıştıracak işçi bulamadığını kaydetti.

Eşinin yardımıyla işlerini tekrar toparladıklarını anlatan Yiğit, “Eşim hamur yoğurmakla başladı, sonra usta oldu. Şu anda da ekmek pişiriyor. Kendi kendimize yetiyoruz. Patronum hanımım. Hanımım patronluk yapıyor, ben işçilik.” diye konuştu.

AA