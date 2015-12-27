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Malatya Haber -

Çam Ağacı Çaldılar!

Çam Ağacı Çaldılar!
  • 27.12.2015
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Bir işyerinin önünde bulunan çam ağaçlarının gece çalınarak bir minibüsle götürüldüğü iddiası üzerine polis araştırmaya başlarken, 2 kişi gözaltına alındı.

İzzetiye Mahallesinde 30 yaşındaki M.Ö.ye ait işyerinin önünde bulunan 2 çam ağacının, 02.40 sıralarında çalındığı ve bir minibüsle götürüldüğü belirtilirken, minibüsün plakası da işyeri sahibi tarafından polise verildi. Olayla ilgili olarak 42 yaşındaki R.K. ve 37 yaşındaki H.K. adlı şahısların yakalandığı, A. isimli bir şahsın ise arandığı öğrenildi.

Bu arada, Darendede polise başvuran 16 yaşındaki Ö.K., ilçede bir öğrenci yurdunda kaldığını, cüzdanının yerinde olmadığını fark ettiğini, cüzdanının içerisinde bulunan babasına ait bankamatik kartının kullanılarak 950 liranın çekilmiş olduğunu öğrendiğini bildirdi. Polis olayla ilgili olarak aynı yurtta kalan 15 yaşındaki E.D. ve H.D. ile 16 yaşındaki F.B.yi yakaladı. Bu kişilerin üzerinden, bankadan çekilen paranın 860 lirası bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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