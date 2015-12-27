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Malatya Haber -

Çamaşır Suyu Desteği

Çamaşır Suyu Desteği
  • 27.12.2015
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Domuz gribine karşı alınan önlemler doğrultusunda Malatya Belediyesi’nin, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okullardaki dezenfekte çalışmalarına 1 ton çamaşır suyu desteği sağladığı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Malatya Belediyesinden yapılan açıklamada; Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, domuz gribine karşı okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarına katkıda bulunularak, bir tonun üzerinde çamaşır suyunun alınarak, Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

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