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Malatya Haber -

“Cami Cemaati Bize Yeter”

“Cami Cemaati Bize Yeter”
  • 20.02.2018
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Malatya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, yeni yapılacak olan sanayi sitesi için yer arayışında ve talebinde olduklarını söyleyerek, “Yeni sanayi sitelerinde öncelik kayıtlı esnaf ve sanatkarındır. Bazı yerlerde 6 bin rakamı ifade ediliyor, ancak gerçek kayıtlı rakam yaklaşık 3 bin 100’dür. Bizim önceliğimiz kayıtlı esnaf ve sanatkardır” dedi.

Malatya Ağaç Sanatkarları Odasının genel kurulunda konuşan MESOB Başkanı Keskin, esnaf ve sanatkar camiasının her zaman devletinin ve milletinin yanında yer aldığını ifade ederek, “Zeytin dalı harekatını sonuna kadar destekliyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sözü ile 15 Temmuz’da milletimiz ölüme koştuysa, bugünde bir sözü ile Afrin’e koşacağından hiç şüphemiz yoktur. Bunun başında da esnaf ve sanatkarımız gelir” dedi.

-“Cami cemaati bize yeter”

Keskin, “Milletimizin birlik ve beraberliğini kimse bozamaz, bundan sonrada bozamayacaklardır.  Başta esnaf ve sanatkar camiası olmak üzere, Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle herkes Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıdır ve Ay-yıldızlı bayrağının altındadır. Ezanlımızı kimse susturamayacak, bayrağımızı kimse indiremeyecektir, vatanımızı asla böldürmeyeceğiz. Herkes uyanık olmalı, FETÖ gibi yapılanmalara asla bir daha Türkiye genelinde müsaade etmemeliyiz. Allah bize yeter, Kur’an-ı  Kerim bize yeter, cami cemaati bize yeter. Birlik ve beraberliğimizi her zaman muhafaza edelim.” diye konuştu.

-“Öncelik ve talebimiz kayıtlı esnaftır”

Yeni sanayi sitesi konusunda da bilgi veren Keskin, “Altay Kışlası’nın içerisinde 12 bin dönümlük bir boş arazi var. Oranın içerisinde esnaf ve sanatkarımızı için 3-4 bin dönümlük bir alanı site yapımı için talep ediyoruz. B u konuda Malatya’da sayın bakanlarımızın da katılmış olduğu toplantılar yaptık. Mevcut sitelerimiz günün şartlarına ve imkanlarına göre yapılmış, ancak bugün ihtiyaca cevap vermiyor. Şehir içinde kalan bütün sanayi sitelerinin en az gelecek 100 yıla hitap edecek şekilde taşımak istiyoruz. Bu konuda elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Yeni sanayi sitelerinde öncelik kayıtlı esnaf ve sanatkarındır. Bazı yerlerde 6 bin rakamı ifade ediliyor, ancak gerçek kayıtlı rakam yaklaşık 3 bin 100’dür. Bizim önceliğimiz ve talebimiz kayıtlı esnaf ve sanatkardır.” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Resul dedi ki:
    22 Şubat 2018, 12:39

    CAMİİ YE KİMSE DİL UZATMADI! ONUN İÇİNDİR Kİ BU SÖZ SEMBOLİK .

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  2. Yerelli dedi ki:
    22 Şubat 2018, 11:31

    Her cuma müftülükler kuran kursu ve camiler için para topluyor. Çevremizdeki tüm kuran kursları ve camiler ise hayırsever vatandaşlar ve dernekler tarafından yapılmakta ve yaşatılmaktadır. Toplanan paralar nerelere gitmektedir? Bunu takip eden ve denetleyen yok! Din görevlilerinin tek görevi sadece namaz kıldırmak ise bunu vatandaş zaten kendisi yapıyor. Namazını kılıyor. Kıldırıyor da. Ülkemizde eğitimin iki okulu var. Biri okullarımız. Diğeri ise camilerimizdir. Buralarda verilecek eğitim ile eğiticilerin nitelikleri büyük önem taşıyor. Bence ülke olarak en önemli sorunumuz eğitimdir. Bu soruna el atıp çözmedikçe toplumsal huzuru, barışı ve güvenliği sağlayamazsınız.

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  3. recep eren dedi ki:
    22 Şubat 2018, 10:50

    bence dernek vakıf odalar borsalar birlikleri kaldıralım halk bize yeter.

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  4. vatandaş dedi ki:
    22 Şubat 2018, 10:29

    sayın editör. niye 21.02.2018 deki yorumumu yayınlamadın. ayıp oluyor ama

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  5. 44malatya dedi ki:
    21 Şubat 2018, 21:12

    Mustafa.din.somurusu.yapmasan.is.yapamasin

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  6. malatyalı dedi ki:
    21 Şubat 2018, 14:42

    bu açıklamalar geçmişin ,arabesk sanatçılarının açıklamalarına benzemiş.biraz din ,biraz iman biraz bayrak ,sadece kendisini ilgilendiren sanayi sitesine yoğunlaşsa daha iyi olurdu.

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  7. Erol dedi ki:
    21 Şubat 2018, 11:21

    Doğru söylüyor. Cemaatlafın yardım amaçlı dernekler kuruluyor hepsi çıkar amaçlı.Camilerimiz ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz var.

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  8. Ali karakuş dedi ki:
    21 Şubat 2018, 10:24

    helal olsun sana başkanım

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  9. Ali karakuş dedi ki:
    21 Şubat 2018, 10:19

    sayın başkan gözükara bir insansınız sizi siyaset sahnesinde görmek istiyorum inanın o zaman Malatya nın siyasi kaderi de değişecek tır ve şimdi sizi eleştiren Ler ozaman sizi daha iyi anlayıp sevenlerinizden bile sizi daha fazla seveceklerdir

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    1. vatandaş dedi ki:
      22 Şubat 2018, 10:27

      ver çoşkuyu. başkan kendi çapını bilir. Buna cesaret etmez.

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  10. Amanos dedi ki:
    21 Şubat 2018, 08:50

    Sayın Başkan uzun zamandır camiye gitmemiş galiba camilerde üç beş ihtiyardan Başka Cemaat yook!!!

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  11. Erdal ALTUNKAYA dedi ki:
    21 Şubat 2018, 08:23

    Sayın Başkan Malatya için çok önemli bir değersiniz. İzliyoruz. İyi ki varsınız.

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  12. MUSTAFA dedi ki:
    21 Şubat 2018, 07:50

    Dinle, Allah ile, kuran ile, cami ile bu konunun ne alakası var.
    Ne kadar dar görüşlü olduğunuzun bir kanıtı işte bu.
    Bu tam bir ayrımcılıktır.
    Müslüman olmadığı halde, bu ülke vatandaşı olup, devletinin yanında olan insanları nereye koyacaksınız.
    Bu memlekette ayrımcılık olduğu sürece bir halt olmaz.

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  13. Malatya 44 dedi ki:
    20 Şubat 2018, 23:28

    O zaman odalarıda kaldıralım.Esnaflar bize yeter!

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    1. Aydın dedi ki:
      21 Şubat 2018, 08:55

      Bayıldım cevaba.Zeka ve incelik dolu hoş seviyeli bir cevap olmuş.

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  14. 44malatya dedi ki:
    20 Şubat 2018, 23:27

    Sayin.baskan.sizlerde.siyasiler.gibi.ayrim.yapmayin

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  15. ibrahiM44 dedi ki:
    20 Şubat 2018, 23:16

    dini kullanıp bundan faydalananlardan
    artık kurtumalıyız. Bunlar mefaat ve çıkar toplulukları

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  16. oktay dedi ki:
    20 Şubat 2018, 17:06

    helal be geri vites yok sende başkan

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