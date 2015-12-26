Cami Duvarına Çarptı, 1 Ölü
Doğanşehir ilçesinde otomobilin duvara çarpası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Söğüt beldesinde meydana gelen kazada, Ali Ç.’nin kullandığı 44 EV 904 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caminin duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan Fatma G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Ali Ç. ve Aslan D. ise ambulansla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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