Camide Çiğ Köfteli Buluşma
Malatya Gençlik Federasyonu tarafından her Perşembe Yusuf Ziya Paşa Cami’de düzenlenen “Gençler Cami’de Buluşuyor” programı bu hafta yapılacak 7’nci buluşmayla devam ediyor.
Gençleri camide buluşturmayı amaçlayan program Yusuf Ziya Paşa Cami ile Malatya Gençlik Federasyonun ortaklaşa düzenliyor. Federasyon Başkanı Ramazan Yavuz programla ilgili açıklamada bulundu ve “Bu programdaki amacımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi camide bir araya getirerek gençlerin programa katılan değerli hocalarımızın bilgilerinden istifade etmesini amaçlıyoruz. Programımızın sloganında olduğu gibi Bir İyilik Bir Gençlik Amaç İnançlı ve Şuurlu Gençlik diyerek programımıza devam ediyoruz. Programımız her hafta Perşembe günü yatsı namazıyla birlikte program devam edecek. Malatya’da bulunan tüm gençlerin katılmasını bekliyoruz. Programın sonunda gençlerimize çiğ köfte ikramında bulunulacaktır” dedi.
Bülten
Cami içinde çiğ köftenin ne işi var. Şimdi orası soğan salça maydanoz ve sarımsak vs. kokusu sinmiştir. Başka yer mi kalmadı ki bu ziyafeti cami içinde yapıyorsunuz. Her işinizi bu kadar güzel yaptınız da bir tek camide çiğ köfte yapmak mı kaldı? Yarın orada pasta börek analıkızlı ve bir de döner koysalar hiç şaşmam. Allah akıl fikir versin.
gezi olaylarında camilerde alkol içtiler onları unutup böyle günahsız şeylere takmayın kafayı o kadar islamı en ince ayrıntısına kadar yaşıyorsanız onların hesabını sorun
caminin önünden geçmezsiniz cuma gunleri hariç kalkmış camide böyle birsey olmaz diyorsunuz islam dini hoşgörü ve kolaylık dinidir o adamlara da öyle kolay gelmiş hani yapmışlar çarpılmışlarmı boş konuşmayın işinize bakın ya işiniz gücünüz yokmu
Yemekhane olmuş.
Bizim milletimiz eleştirmeye gelince birinciliği kimseye bırakmaz. Peygamber efendimiz döneminde de bu tür şeyler yapılırdı. Peygamber efendimizin yaptığı bir şeyi zaman mekan farketmeksizin yasaklayamazsiniz. İster 1400 yıl önce ister de bundan sonraki 1000 yıl da. Hocamızin cesaretini tebrik ediyorum böyle herşeyi eleştiren , kendini bilmez bir toplumda bu etkinliği gerçekleştirdigi icin
Siz yapılan eleştirileri okumadan, yorumlamışsınız. Hiç kimsenin yapılan etkinliğe karşı bir şey söylediği yok. Mesele, ibadet yapılan kutsal bir mekanda sofra kurulup yemek yenmesidir. Buna karşı çıkanlar kendini bilmez değil, camilerimize sizden daha fazla sahip çıkanlardır, Dr efendi.
DR. EFENDİ HAYIRLI CUMALAR OLSUN! BUGÜN HANGİ CAMİYE GİTTİN MERAK ETTİM DE???
Sayın müftüyü, cami gibi kutsal mekanlarımızda yapılan bu çiğ köfte rezaletine son vermek için göreve davet ediyorum.
Turkiyemizin hali. Kardesim mevlut salonlari var gidin orda yiyin. Icerisi sarimsak kokmistur.
Çok güzel bir uygulama olduğuna inanıyorum.Emeği geçenlerin eline yüreğine sağlık,diğer camilerde de uygulanmasının teşvik edilmesini temenni ediyorum.
Uygulama tabiki güzel ama cami içinde asla! Cami hocasında da bu skandal için gerçekten maşallah iyi yürek varmış. Kesin soruşturma açarlar o camiye.
Yer kıtlığı mı vardı da Allah’ın evini kokutuyorsunuz? Cami avlusu veya caminin çardağı da olabilirdi. Yanlış düşünce,yanlış uygulama bence!!!
YAKINDA İŞİ SIRA GECELERİ DÜZENLEMEYE KADAR GÖTÜRMEZLERSE İYİ! YAHU YERMİ KIRILDI ÇİĞ KÖFTE PARTİSİ DÜZENLEYECEK? ÜSTELİK HER PERŞEMBE GÜNÜYMÜŞ! PEKİ BU ZATLAR ERTESİ GÜNÜ TOPLUCA CUMA NAMAZI İÇİN YİNE AYNI CAMİDE BULUŞUYORLARMI ACABA? RESMEN CAMİYİ AMACININ DIŞINDA SUİSTİMAL ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YOK! SAÇMALIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL! YETKİLİLERİMİZ AYAKTA UYUYOR SANIRIM! BUNLARA KİM İZİN VERİYOR KİMLER GÖZ YUMUYOR ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL! CAMİLERİMİZE YAZIK ORASI ALLAH’A DUA EDİP İBADET ETMEK İÇİNDİR! GENÇLİĞİN GELDİĞİ DURUMA BAKIN HELE! YAZIKLAR OLSUN! ŞUNLARA BAKIN YA BU NE CÜRETTİR? PEEHH…
afiyet olsun. namazı kazaya bırakırsınız artık. b resmen dalga geçiyorsunuz milletin aklı ile. bari iyi silin oraları namaz kılamazsınız yerde kırıntıları görünce 🙂 … caminin avlusu yok mu, yiyecek başka bir yer bulamadınız mı? bu imamın kıldırdığı namaza katılmam ama çiğköfte partisi güzel olur bak…. 🙂
Camiler ibadet etme yeridir.Bunun dışında hele hele yeme içme yeri olarak kullanılması uygun olamaz.Bu fikir kimden çıktıysa yanlış yapmış.Madem böyle camilerde müzik eşliğinde tasavvuf konserleri yapalım.
Hem iyi, hem de kötü bir uygulama. Elhamdulillah etkinlik caminin önemini kazandırıyor ama cami halılarında olmamalı, her caminin sosyal alanları yapılmalı (bu büyük bir eksiklik tüm camilerde) ve oralarda kurs, toplantı ve böyle etkinliklere yer verilmeli. Alnı secdeye varılan yerler nimete maruz bırakılmamalı. Müftülük bu detayı ihmal etmiş ama düzeltir inşallah diyelim.
Çiğköfte bitince ne olacak. Önemli olan karınları değil, ilkokul çağında iken manevi olarak çocukların beyinlerini doyurmaktır.
Çok güzel olmuş. Emeği geçenlerin ellerine sağlık, Allah onlardan razı olsun. Diğer camilere de örnek olur inşallah.
ÇİĞ KÖFTE YİYECEK YER Mİ YOK MALATYA’DA. YAKIŞIYOR MU ŞU GÖRÜNTÜ BU ÇAĞA. ESKİDEN KAPALI GENİŞ MEKANLAR YOKTU. SOSYAL FAALİYETLERİN CAMİDE YAPILMASI O DÖNEMLERDE UYGUNDU. MALATYA DA DÜĞÜN SALONLARI VE GENİŞ RESTAURANTLAR VAR. SÖZ KONUSU VAKIFLAR BU TÜR SOSYAL FAALİYETLERİ ORADA YAPARLARSA DAHA İYİ OLUR. ESNAFIN DA BİRAZCIK YÜZÜ GÜLER. ÖYLE ÇİĞ KÖFTELİ FAALİYETLERLE GENÇLERİ CAMİYE ALIŞTIRMAK İYİ FİKİR DEĞİL.
GEREKSİZ bir düşünce bence sen çiğköfte satma peşindesin çok faydalı birşey yaptıkları
İşte bu ya.camide konuşma Karışma sus pus bi toplum oluştu. Avrupadaki camiler çok amaçlıdır. Peygamberimiz Mescidi bölmüş yarısını yaşam alanı yapmıştı. Şimdi buna itiraz edenler ramazanda 10 gün yatan yiyen içen adını itikâf koydukları şeye ne diyecekler. Ben bu devrimci duruşu gösteren yürekleri kutluyor. En tatlı yerde acıyı tattıkları için afiyet olsun diyorum.
Güzel ülkemi ne hale getirdiler. Yapılan etkinliğe hiç bir sözüm yok, ancak mekan yanlış. Senin bahsettiğin konu,
1450 sene evveldi. O zamanların sosyal imkanlarıyla şimdinin imkanları aynı mı ? Sen şimdi deveye mi biniyorsun.
Keşke her camide yapılsa
güzel bir etkinlik,çiğ köfte sayesinde ilgi çekici olacaktır
yok artık orası ibadethane restorant değil.avluda yapsaydınız bari tövbe tövbe bu ne showmenlik.