Camide Çiğ Köfteli Buluşma

Malatya Gençlik Federasyonu tarafından her Perşembe Yusuf Ziya Paşa Cami’de düzenlenen “Gençler Cami’de Buluşuyor” programı bu hafta yapılacak 7’nci buluşmayla devam ediyor.

Gençleri camide buluşturmayı amaçlayan program Yusuf Ziya Paşa Cami ile Malatya Gençlik Federasyonun ortaklaşa düzenliyor. Federasyon Başkanı Ramazan Yavuz programla ilgili açıklamada bulundu ve “Bu programdaki amacımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi camide bir araya getirerek gençlerin programa katılan değerli hocalarımızın bilgilerinden istifade etmesini amaçlıyoruz. Programımızın sloganında olduğu gibi Bir İyilik Bir Gençlik Amaç İnançlı ve Şuurlu Gençlik diyerek programımıza devam ediyoruz. Programımız her hafta Perşembe günü yatsı namazıyla birlikte program devam edecek. Malatya’da bulunan tüm gençlerin katılmasını bekliyoruz. Programın sonunda gençlerimize çiğ köfte ikramında bulunulacaktır” dedi.

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