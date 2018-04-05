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Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Can Feda

Can Feda
  • 06.04.2018
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Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan’ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

Yönetmen: Mehmet Çağatay Tosun
Oyuncular: Burak Özçivit, Kerem Bürsin
Tür: Drama, Savaş, Aksiyon
Yapım Yılı: 2018 (120 dk)
Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018 Cuma
Senaryo: Zafer Külünk
Yapımcı Firma: TAFF Pictures
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

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