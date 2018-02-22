‘Can Suyu Ver Hayata Kazandır’

Battalgazi Belediyesi tarafından Sosyal Destek Programı kapsamında açılacak olan kursların başvuruları başladı. ‘Cansuyu Ver Hayata Kazandır’ projesi kapsamında 8 adet ücretsiz meslek edindirme kursu açılacak.

Battalgazi Belediyesi tarafından nitelikli elaman yetersizliği dikkate alınarak, hem vatandaşlara meslek edindirmek, hem de bazı sektörlerin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla Sosyal Destek Programı kapsamında ‘Cansuyu Ver Hayata Kazandır’ projesi hazırlanarak, 8 adet ücretsiz meslek edindirme kursu açılacak. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın büyük önem verdiği meslek edindirme kursları için başvurular başladı.

Konu ile ilgili olarak Battalgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza meslek edindirme ve nitelikli elaman ihtiyacının karşılanması konusunda Sosyal Destek Programı kapsamında ‘Cansuyu Ver Hayata Kazandır’ projesi hazırlanmıştır. Hazırlanan bu proje kapsamında Bilgisayarlı Çizim/Tasarım Kursu, Kuaför-Epilasyon-Cilt Bakımı Kursu, Bilgisayar İşletmenliği Kursu, Çağrı Merkezi Operatörlüğü Kursu, Fidan Yetiştiriciliği Kursu, Turizm Rehberliği Kursu, Cam-Seramik Hediyelik Eşya Kursu ve Bakırcılık Kursu olmak üzere toplam 8 adet meslek edindirme kursu açılacaktır. Yıl içerisinde devam edecek olan kursların ilk etap başvuruları 15 Mart 2018 tarihinde sona erecektir” denilerek, meslek edindirme kursuna katılmak isteyen vatandaşların biran önce Battalgazi Belediyesi’ne başvuruda bulunmaları istendi.

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