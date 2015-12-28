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Çanakkale Gezisinden Döndüler

Çanakkale Gezisinden Döndüler
  • 28.12.2015
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Battalgazi Belediye Meclis üyeleri, Çanakkale gezisinden döndü. Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü dolayısıyla Çanakkale’ye giden Battalgazi Belediye Meclis üyeleri, burada Çanakkale Şehitliği’ni gezip, şehitler için dua ettiler.

Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü dolayısıyla Çanakkale’ye giden Battalgazi Belediye Meclis üyeleri, kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale’de iki gün kaldı. Çanakkale gezisinden dönen Battalgazi Belediye Meclis üyeleri, “Çanakkale, milli ve manevi duyguların bir arada yaşandığı farklı bir yer. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin görmesi gereken bir yer Çanakkale. Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü dolayısıyla yaptığımız bu gezi, milli ve manevi duygularımızın tazelenmesi, Çanakkale ruhunun pekişmesi bakımında önemli bir gezi olmuştur. Özellikle gençlerimizin Çanakkale’yi görmeleri, şehitlerimizin bu toprakları vatan yapmak için vermiş oldukları mücadelenin izlerini görmeleri adına önemli olacaktır” ifadelerini kullanarak, gezinin düzenlenmesinden dolayı başta Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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