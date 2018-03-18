“Çanakkale Milletimizin Birliğinin Sembolüdür”

Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü nedeniyle siyasiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından mesaj yayınlandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yayınladığı mesajda şunları belirtti:

“Çanakkale, vatan toprağını müdafaa etmek için bir milletin şahlanışının adı ve 250 bin şehidimizin tarihe altın harflerle yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale, imanın karşısında çelik zırhlı duvarın yok olduğu maddi gücün dize geldiği yerdir. Çanakkale, milletimizin yedi düvele karşı gösterdiği emsalsiz direnişinin, birliğinin ve kardeşliğinin sembolüdür.

Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız cennet vatanı, bağımsızlığımızın, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgesi olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakârlığın değeri, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür.

Çanakkale’de her türlü zorluğa karşı milletimiz izzet ve şerefini, haysiyet ve onurunu müdafaa etmiştir. Şehadetleri dinimizin temeli ve ebediyete kadar gök kubbede nidalanacak olan ezanlarımızın susturulmasına asla izin verilmemiştir.

Aziz milletimiz bu kahramanlık örneğiyle kendisine vurulmak istenen esaret zincirini parçalayarak vicdanı körelmiş, insafını kaybetmiş güçlerin bugünümüzü ve yarınlarımızı esir almasına müsaade etmemiştir.

Çanakkale ruhu şunu bir kez daha göstermiştir ki bu milletin bekasını sarsacak hiçbir güç yoktur. Çanakkale ruhu bizim en büyük gücümüzdür.

Bizlere düşen asıl görev, Çanakkale’nin o muazzam ruhunu iyice özümsemek ve gelecek kuşaklarımıza aktarabilmektir. Geçmişimizle gururlanarak geleceğimize emin adımlarla ilerlemeliyiz. Aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmalı, onların uğruna canlarını feda ettikleri yüce değerlere sımsıkı sarılmalıyız. Bizi bir ve güçlü kılan anlayışımızla tek yürek olalım, birlik olalım.

Şanlı tarihimizden aldığımız güçle bugünümüzü ve geleceğimizi bu zaferlerin ışığında inşa edelim. Yarınlarımıza güzel ve güçlü bir Türkiye bırakalım.

Yüce Rabbim, canını bu cennet vatan yolunda feda eden; varlığını varlığımıza, bayrağımıza, gelecek nesillerimize huzurlu bir ülke bırakmak için adayan bütün şehitlerimizin makamlarını âlî eylesin.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Malatya Valisi Ali Kaban

Vali Ali Kaban da yayınladığıo mesajda şunları ifade etti:

“Bugün Cennet Yurdumuzun her köşesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin 103’üncü yıldönümü büyük bir gurur ve heyecanla kutlanmakta; Vatan, Bayrak, Millet ve Devlet uğruna can veren Şehitlerimizin aziz hatıraları Şehitler Günü olarak idrak edilmektedir.

Çanakkale Zaferi onurlu bir milletin varoluş mücadelesi olmasının yanı sıra muazzam bir iman ve ahlâk destanıdır. Bu eşsiz destan, dünya üzerinde Türk Milleti’nin var olma iradesini kıracak hiçbir güç olmadığının en şanlı ifadesidir. Ve yine Çanakkale Zaferi göstermiştir ki yedi düvele karşı ortaya koyduğumuz sarsılmaz irademiz, vatan sevgimiz ve millet olma bilincimiz en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür.

Necip Milletimizin mukaddesatının her türlü kasıt ve karanlık emellerden korunması, Al Bayrağımızın yurt semalarında hür ve mağrur dalgalanması için ecdadımızın aidiyet ve mensubiyet gözetmeksizin yan yana, omuz omuza, tek vücut olarak verdiği mücadelelerden ibret alınmalı ve bu şuur müstakbel nesillere miras bırakılmalıdır.

Bilinmelidir ki her safhası göğsümüzü kabartan Kadim Türk tarihindeki sayısız örneği gibi Çanakkale de, İstiklâl Savaşı da, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sergilenen Milli Duruş da zelil yaşamak yerine onurla ölmeyi tercih edenlerin kutlu kıyamlarıdır.

Ulubatlı Hasan’lar, Yahya Çavuş’lar, Ömer Halisdemir’ler, Muhammed Fatih Safitürk’ler örnek alınmalı, bedeli ne olursa olsun her vatandaşımızın cennet yurdumuzun yılmaz muhafızı olması gerektiği asla unutulmamalıdır.

Bu anlamda Şanlı Ecdadımızın varisleri, başta Türk Gençliği olmak üzere istisnasız bütün Türk Milleti’dir. Atalarımızın iman ve cesaretinin yediden yetmişe Aziz Milletimizin ruhunda filizlendiğinden zerrece şüphemiz yoktur. İstiklâl Marşımızın Şairi Mehmet Akif ERSOY’un “Asım’ın Nesli” diye tavsif ettiği Türk Gençliği’ne inanç ve itimadımız tamdır.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve Kahraman Silah Arkadaşları olmak üzere Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız Şanlı Gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Devletimizin sağladığı bütün imkânlarla Aziz Şehitlerimizin ailelerinin ve Kahraman Gazilerimizin yanında olduğumuzu belirtiyor, Muhterem Malatya Halkına ve Aziz Milletimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum.”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yarndımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta yayınladığı mesajda şunları vurguladı:

“Çanakkale Zaferi; özgür, bağımsız, refah ve sükûnet içinde yaşama kararlılığımızın en sahih örneklerinden biridir. Öyle ki milletimiz Çanakkale’de sergilediği eşsiz kahramanlık destanı ile istikbalini bu mukaddes topraklara kanıyla canıyla kazımıştır.

Tüm cihan çok iyi bilmektedir ki; Çanakkale’de imanın gücü, teknolojinin gücünü yenmiş, tarihte eşine rastlanmayacak bir mücadele ile düşman kuvvetlerine önce derin suları, sonra da kara toprakları mezar etmiştir. Tek dişi kalmış medeniyet canavarlarına karşı şerefiyle, kahramanca, cesurca direnen Türk Askeri bu mücadelesiyle de tüm dünyaya ayrı bir insanlık dersi vermiştir. Çeyrek milyon insanımızın kanıyla sulanan bu topraklardaki kutlu zaferimiz, Milli Mücadele’ye giden yolda inanç, umut, azim ile milletimize adeta bir rehber olmuştur. Mazimizdeki her savaşın, düşmana karşı her mücadelenin ayrı bir ehemmiyeti ayrı bir manevi değeri vardır. Öyle ki Malazgirt’ten, İstanbul’un fethine, Çanakkale’den Milli Mücadele’ye, 15 Temmuz’dan Fırat Kalkanı’na ve son olarak Zeytin Dalı Operasyonu’na kadar milletimiz haklı, hakiki ve meşru mücadelesi daima var olmuş, bundan böyle de olmaya devam edecektir. Terörün duvarı, teröristin kulvarı olan Suriye sınırımızda, Mehmetçik bugün şanlı ve kahramanca bir mücadeleyle milletimize tehdit olan tüm unsurları tek tek yok etmektedir. Karanlık şer odaklarının piyonu teröristler, Mehmetçik karşısında bozguna uğramaktadır. İnsanlık düşmanlarına kucak açan kimi terör sevicilerinin hevesleri de kursaklarında kalmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Rabbim, Afrin Harekatı’nda Çanakkale ruhu ile mücadele eden aziz ordumuzu muzaffer kılmasını diliyor; Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır

Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, şunları belirtti:

“Tarih boyunca dünyaya hak ve adalet dağıtan ecdadımız, haksızlığın ve zulmün karşısında durmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıf düştüğü son zamanlarında topraklarımızı paylaşmak isteyen emperyalist güçlere karşı amansız bir mücadele veren ordumuz, Çanakkale’de, savaş tarihine altın harflerle geçen bir destan yazmıştır. Onca imkansızlık ve yokluğa rağmen yazılan bu destan, inancın ve bağımsızlığın eseridir. Ordu-millet el ele vererek kendisinden sayı ve imkan olarak kat kat üstün olan düşmanı toprağa ve denize gömen bu şanlı millet, aynı destanı bir asır sonra da yazmaya devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni zayıf düşürmek için başta taşeron terör örgütleri olmak üzere her türlü ayak oyununu oynayan emperyalist güçler, komşu ülkelerin yönetim boşluğundan yararlanarak, etrafımızda terör çemberi oluşturmaya çalışmaktadırlar. Başta ülkemiz üzerinde oynanan bu sinsi ve kalleş planı bozan devletimiz, önce topraklarımızdaki terör örgütlerini, şimdi de komşu devletlerde yuvalanan terör örgütlerini bertaraf ederek, bölgeye barış ve huzur getirmek için büyük bir mücadele vermektedir.

Suriye topraklarında ülkemize ve bölgemize karşı saldırılar yapan terör örgütleri ve onun destekçileri, kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından bir bir bertaraf edilmektedir. Bilinmelidir ki Çanakkale muharebesini zaferle taçlandıran bu İslam Ordusu, Allah’ın izniyle Afrin Harekâtını da zaferle taçlandıracaktır. Bu inanç, bu vatan sevgisi, bu hak ve adalet anlayışı bizde olduğu müddetçe zalim ve haksıza karşı zaferlerimiz daim olacaktır.

Bu duygularla Çanakkale Zaferi’nin 103. yılını bütün kalbi duygularımla kutlarken, başta Çanakkale Savaşı’nda toprağa düşen 250 bin şehidimiz olmak üzere, o günden bugüne vatan savunmasında ve görevi başında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin.”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, “Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına zemin hazırlayan Çanakkale Zaferi, bizim tarihimizin en önemli savaşlarından ve zaferlerinden biridir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına zemin hazırlayan Çanakkale Zaferi, bizim tarihimizin en önemli savaşlarından biridir. Geçmişten günümüze, Türk milleti birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelmiş, hiçbir zaman esaret altına girmemiş ve birçok kez tarihe yön veren zaferlere imza atmıştır. Çanakkale Zaferi de, binlerce şehidimizin kanıyla yazdığı, Türkiye ve Dünya tarihine yön vermiş, şanlı bir destandır. Çanakkale Zaferi bizlere, Türk milletinin vatanına ve bayrağına her zaman sahip çıkacağını, kendi bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal ATATÜRK’ün liderliğinde Türk Ordusunun 10 Ağustos 1915’deki muhteşem başarısını ve verdiği bu mücadeleyi asla unutmayacağız.

Çanakkale’de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, milletimize hem zaferi getirmiş, hem de Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. Hepsinden önemlisi Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk Milleti’nin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yönüyle Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Çanakkale Zaferimizin 103’üncü Yılı vesilesiyle bu vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise şu mesajı yayınladı:

“Çanakkale zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığı ve egemenlik aşkını yansıtan eşsiz bir kahramanlık destanıdır. 103 yıl önce emperyalizmi Çanakkale boğazının sularına gömen vatansever ruh bugün Afrin’de yine emperyalistlerin tezgâhını boşa çıkarmak için kahramanca savaşıyor. Mehmetçiklerimiz ecdadına layık torunlar olduğunu terör örgütleri karşısında elde ettiği zaferlerle tüm dünyaya göstermeye devam ediyor. Dönemin en güçlü devletlerine karşı, tarihte eşine az rastlanır destansı bir mücadele sonrasında kazandığımız Çanakkale Zaferi’nin, 103’ncü yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır.

18 Mart 1915’in gerek taarruz, gerekse savunma savaşlarının başarılarıyla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en onur verici, en parlak sayfalarından biridir.

Çanakkale’de kazanılan zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci kurtuluş savaşında da meşale olmuş, bütün fertleriyle el ele veren milletimiz nihai zafere ulaşmıştır. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkarak, korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Aziz şehitlerimizin temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir.”

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar

Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünü nedeniyle bir mesaj yayınlayan MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşa da şunları vurguladı:

“Merhum Mehmet Akif Ersoy’un ifadesi ile tarihe sığmayacak kadar büyük olan Çanakkale Zaferinin yıldönümünü ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.

Milletimizin yiğitlik ve kahramanlıklarla bezenmiş muhteşem tarihinde, Çanakkale Zaferi’nin seçkin ve çok önemli bir yeri vardır. Bu zafer Milletimizin inanç, azim, cesaret ve vatan sevgisinin ölümsüz bir destanı ve gerektiğinde vatanı uğruna seve seve ölüme koşmasının ve kahramanlığının anıtlaşmış örneğidir.

Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferinde Milletimiz; tüm imkânsızlıklara rağmen, bağımsızlığı ve vatanı uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde dönemin en gelişmiş teknolojilerinin kullanıldığı silahlara karşı hiç tereddüt etmeden tüm varlığını vatan savunmasına feda ederek canı pahasına mücadele vermiş, Çanakkale Zaferinin destanını yazmıştır. Bu büyük zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve bağımsızlık tutkusu vardır.

Çanakkale’de yatan yüzbinlerce şehidimize minnet ve şükran borcumuzu ödemenin yolu bize emanet edilen aziz vatanımıza, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kararlı bir şekilde sahip çıkmaktan geçmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü ve Şehitler Günü’nü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Allah hepsinden razı olsun.”

İyi Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş

İyi Parti İl Başkanı Ömer Sezai Altaş yayınladığı mesajda şunları belirtti:

“18 Mart büyük Türk Milletinin bağımsızlığının sağlanması ve bekası için şehit olan tüm vatan evlatlarını, minnetle, şükranla, rahmetle anarken, 1.dünya savaşının seyrini değiştiren, tarihe” ÇANAKKALE GEÇİLMEZ” sözü ile yazılan büyük bir destanın kutlandığı gündür

Çanakkale zaferi, Türk Ulusuna, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, Yahya Çavuşlarıyla, Koca Seyyidleriyle, Kınalı Alileriyle, 57.Alaylarıyla Kahraman Türk Ordusunun zaferidir.

Son teknoloji silahlarla donatılmış düşman kuvvetleri, kendinden sayıca az olan, türlü imkansızlıklar içinde bulunan, ”Yenilmez”, ”Batırılmaz” denen düşman donanmasını, boğazın derinliklerine gömmüştür. Çanakkale savaşında Türk Milletinin yüksek vatan sevgisi ve bağımsızlık isteği doğrultusunda verdiği emsalsiz mücadelenin; Türk’ün vatan bütünlüğü için gerektiğinde neleri göze alabileceğinin en önemli göstergesidir. Türk Milletinin gücünü imtihan etmeye kalkışan bugünkü ihanet odaklarını nasıl bir sonun beklediğini anlamaları acısından, ders almaları gereken tarihi bir dönemeçtir. Kahraman Türk Ordusu, savaşta dahi, insan olmanın, insana saygı duymanın, vicdan sahibi olmanın, zaman ve yer koşuluna bağlı olmadığını Çanakkale’de tüm dünyaya göstermiştir. Yaralı düşmanları sırtında taşımış, ölen düşman askerlerine saygı duymuştur.

43.Alay 1.Piyade Taburu 1.Bölügün yemek listesine baktığımızda, bugün bile gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Vatan kahramanları, o gün boyunca sadece, yarım ekmek ve üzüm hoşafı ile şehadete yürüdüler. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında en büyük paya sahip olan Çanakkale Zaferi’nin 103.Yıl dönümü vesilesiyle, bu savaşta yer alarak, adını tarihe altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar milletimizi; minnet, şükran ve rahmetle bir kez daha anıyoruz”

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı’nın mesajı şöyle:

“Çanakkale Zaferi Türk ve dünya tarihinin akışını değiştiren, bölgesel ve küresel denklemleri baştan ayağa yenileyen stratejik bir diriliştir. Çanakkale imanın, inancın izzet ve iffetin, zillet, hezimet ve aczi yeti mağlup ettiği kutlu bir mekândır. 103 yıl evvel Türk milletinin kaderi Çanakkale’de düğümlenmiş varlığı Çanakkale’ye mühürlenmiştir. Zalimler en gelişmiş silah ve teknolojileriyle önce denizden sonra başaramayınca karadan saldırmışlar, fakat bu aziz millete boyun eğdirememişlerdir. Çünkü Türk milleti sükût kesmiş tepelerde ateş almış, koylarda parlamış, fırın gibi tabyalarda, tarihin nabız atışının duyulduğu, mevzilerde çağlamış kısaca Çanakkale’de namus ve şeref müdafaasıyla ayağa kalkmış barbar istilasına karşı etten duvar örmüştür. Bir elimizi bağlasalar da tek elimizle boğaz engelini aşarız diyen Lort planları, haçlı hevesleri Çanakkale’de paramparça edilmiştir. Metre kareye 6 bin merminin düştüğü mahşer yeridir Çanakkale. Siperlere serilmiş kuru ot ve samanla doldurulmuş yataklarda hilalle yıldızın mürüvvetini düşleyen safiyet ve samimiyettir.

Karanlık limanda 26 mayını 100’er metre Aralıklarla 4,5 metrelik derinliğe döküp düşmanın belini kıran Nusret Mayın gemisidir Çanakkale sırtına aldığı 276 kg’lık topla yenilmez görülen savaş gemilerini deviren Seyit Onbaşı anlaşılmadan, milli yüreklerde sembol haline gelen Çanakkale’nin bir yönü eksik kalır. 57 alayın muhteşem iradesiyle birlikte, Conkbayırı, Arıburnu ve Anafartalar da öne çıkan Mustafa Kemal’i özümsemeden Çanakkale’yi kavramak kolay değildir. Çanakkale Dünya’ya verilmiş Türk dünyasının asla silinmeyecek izlerinden bir tanesidir.103 yıl önce iman kurşunun, havada küfür kurşunuyla çarpışarak, vatanın bağrına saplanmasına geçit vermeyen mücadele azmi esas manasında hala bir şey kaybetmemiştir. Ancak cennet vatanımızın üzerinde kirli hesap yapmayı bırakmayanların hala anlayamadıkları meseleyse bin yıllık kardeşlikte karar kılmış olan milletimizin Allah’ın izniyle bu plana ve hesaplara fırsat vermeyeceği gerçeğidir. Bu vesileyle Çanakkale’de bedenlerini siper ederek istiklalimizi koruyan, Cumhuriyetin yolunu açan Türk ve insanlık tarihini derinden etkileyen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 18 Mart Şehitleri anma ve Çanakkale zaferinin yıl dönümünde devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e vatan ve millet uğruna hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimize ve muhterem ecdadımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum.

BBP Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Ercan Altunkaya

BBP Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Ercan Altunkaya mesajında şunları vurguladı:

“Çanakkale Zaferi bir adanmışlığın, vatan, millet ve din aşkına anadan, yardan vazgeçmenin en güzel örneklerinden birisidir.Çanakkale de mücadele ederken şehit olan, gazi olan ecdat tarihe altın harflerle’’ÇANAKKALE GEÇİLMEZ’’ yazdırtmıştır.

Çanakkale, İslam’ı,manevi değerlerimizi ve vatanımızı yok etmek isteyenlere karşı ,kalbi iman nuruyla dolu Müslüman türk milletinin mücadelesine şahit olmuştur. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy “Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor tevhidi; Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi” derken Çanakkale mücadelesinde şehit olanların din, vatan ve millet uğruna canlarını seve seve feda ettiklerini söylemektedir.

Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür”

Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları

ADD Şube Başkanı Millioğulları’nın mesajı şöyle:

“Dünya tarihinin olağan akışını değiştiren çok az olay vardır. Bu ender olaylardan birisi, belki de birincisi 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi ve ardından gelen kara savaşlarıdır. Bu tarihte, önceden tasarlanan stratejiler, savaş planları ve dünyanın yeniden paylaşımına ilişkin bütün tasarılar çöpe atılmış, tarih yeniden yazılmaya başlanmıştır.

Son 215 yılda girdiği savaşların neredeyse hepsinden yenik çıkan “hasta adam” Osmanlı Devletinin Çanakkale’de herhangi bir direniş göstereceği hiç hesapta yoktur. 18 Marta giden gece yorgun Nusrat mayın gemisinin boğazın sularına sessizce bıraktığı mayınlar, saldırgan emperyalistlerin bütün hesaplarını ve hayallerini Çanakkale Boğazının girişindeki sulara gömer. Kıyı topçusunun da desteği ile çağının en modern ve en güçlü savaş gemileri ya sulara gömülür, ya da ağır yara alarak savaş dışı kalır.

Önceleri ihtiyat birlikleri olarak görevlendirilen 19. Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal, istilacıların esas kuvvetlerini nereye çıkaracağını doğru şekilde tespit ederek 6-7 Ağustosta Arıburnu, 10 Ağustosta Anafartalar’da, 17 Ağustosta Kireçtepe’de, 21 Ağustosta tekrar Anafartalar’da tarihin en kanlı savaşlarından zaferle çıktı. Bu savaşlarda işgalciler ne kadar sert bir kayaya çarptıklarını anladılar ve 1916 yılının başında sessizce Çanakkale’den ayrıldılar. Geldikleri gibi değil, yenilerek gittiler.

Mustafa Kemal’in askerleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün zaferlerini ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatacak ve daha ileriye taşıyacaktır.

Çanakkale’de canını veren kahraman askerlerimizi ve bize zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal ile diğer komutanlarımızı 103 yıl sonra bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.”

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan yayımladığı mesajda şunları ifade etti:

“Bağımsızlığı savunmak, yurt topraklarını korumak için yapılan savaşlar kutsaldır. Çanakkale, Ulusal Kurtuluş Savaşımız kutsal destan savaşlara en iyi örnektir. Türk tarihinin belki de en önemli savaşıdır. Bugün özgür olarak yaşadığımız bu topraklara çok kolay sahip olmadığımızın bilinmesi gerekir. Osmanlı ordusu, düşmana karşı Çanakkale Boğazı’nda aylar süren bir dizi deniz ve kara savaşı yapmıştır. 300.000 askerimizin şehit olduğu bu savaşlar sonucunda, düşman donanmaları ağır kayıplar vererek geri çekilmişlerdir. Çanakkale Savaşlarının denizle ilgili bölümü, 18 Mart 1915 tarihinde, düşman gemilerinin geri çekilmeleriyle sonuçlanmıştır.

Çanakkale’de Alevisi, Sunnisi, Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Muhaciri, yerlisi olmak üzere bu vatanda yaşayan herkesin bağımsızlığımız için omuz omuza mücadele etmiş ve şehadet mertebesine ulaşmışlardır. Dün olduğu gibi bugün de farklı senaryolarla ülkemizi zayıf düşürmeye, yok etmeye çalışan şer odakları var. Ancak şu bilinmelidir ki, hangi senaryo oynanırsa oynansın, karşımızda hangi güçler yer alırsa alsın kaybeden ülkemiz değil onlar olacaktır. Çünkü, Çanakkale’de tüm dünyaya gösterdiğimiz gibi vatanı için ölüme bile bile giden ve her daim gidecek olan aziz bir milletin mensuplarıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale’de ya da vatanın bir başka köşesinde, Başta Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi