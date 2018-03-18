Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Malatya İl Temsilciliği tarafından Çanakkale Zaferimizin 103. yılı anısına Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası düzenlendi.
Satranç Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren turnuvada, kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle oluştu:
Küçükler
- Hüseyin Said Deveci
- Eymen Yiğit Konak.
- Ömür Efe Özbey
Yıldızlar
- Pelin Bayır
- Muhammed Ali Mazooğlu
- Berkay Can Temel
Açık
- Yusuf Aydemir
- Salih Alan
- Battal Barış Çıplak.
Yeni Malatya Gazetesi
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