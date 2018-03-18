Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan askerler ve Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu. Ulu Cami’de okutulan Kur’an-ı Kerim ve mevlide, Battalgazi Kaymakamı AbdÜl Kadir Duran ile...