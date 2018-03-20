Çanakkale Zaferini Tekrar Hatırlatmak İçin

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi Çanakkale ruhunu yaşatmak adına hazırladığı “Zaferin 103. Yılında Çanakkale Zaferi” konulu bulmacayı Malatya merkezinde eğitim veren 9 semt konağında bulunan yaklaşık 2000 öğrenciye dağıttı.

Bulmaca içerisinde Çanakkale Zaferinde yer alan önemli cepheler, şahsiyetler, milli ve manevi değerlere atıfta bulunan terimler bulmacanın esas konusunu oluşturuyor.

Çocuk Meclisi olarak Çanakkale Zaferimiz hakkında farkındalık uyandırmak ve tarihimizi daha yakından tanımak ve tanıtmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını ifade eden Çocuk Meclisi Başkanı Ayşenaz Atabay, “Şehitlerimizin kanlarıyla suladığı ve bizlere emanet ettiği bu vatan topraklarını bizlerde koruyarak ve daha ileri seviyelere taşımak adına elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu vatan için canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Bu topraklar üzerinde hayatımızı sürdürürken geçmişi de asla unutmamız gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Özalper Semt Konağı Koordinatörü Mikail Güney, yapılan çalışmanın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Salköprü Semt Konağı Koordinatörü Suat Dağdeniz, Çanakkale Savaşı ile ilgili çocukların bilmesi gereken anahtar kelimeleri bulmaca yöntemini kullanarak, çocuklara öğretmenin daha kolaylaştırıcı ve kalıcı olduğunu söyleyerek, bu çalışmadan ötürü Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisine teşekkür etti.

Semt konağı öğrencileri hazırlanan çalışmadan memnun kaldıklarını belirterek, Çanakkale Zaferinin bizler için önemine dikkat çektikleri için Büyükşehir Kent Konseyine teşekkür ettiler.

Büyükşehir Kent Konseyi’nden alınan bilgiye göre, bulmacanın dönüşlerini yapan çocukları çeşitli hediyelerle ödüllendirilecekleri belirtildi.

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