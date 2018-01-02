Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, engelli hayranı Canberk Topuz’u ziyaret ederek, formasını hediye etti.

Sarı kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, kendisini her maç öncesi arayıp, başarılar dileyen engelli Canberk Topuz’u ziyaret etti. Topuz’a formasını hediye eden Kara, “Her maçtan önce arayıp dua eden canım kardeşime ziyarete geldim. Kalplerimiz her zaman bir” dedi.

Ziyaretten dolayı memnun olan Topuz ise Kara’ya teşekkür etti. Aytaç Kara, hayranı Canberk Topuz ile öz çekimde yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi