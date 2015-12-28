Canlı Bombanın Kimliği
Suruç’ta 32 kişinin öldüğü 104 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından olay yerinde Adıyaman nüfusuna kayıtlı Şeyh Abdurrahman Alagöz’e ait kimlik bulundu. Güvenlik güçlerince araştırılan kimliğin sahibinin, 6 aydır 25 yaşındaki ağabeyi Yunus Emre ile birlikte kayıp olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada Alagöz kardeşlerin, IŞİD sempatizanı oldukları ve bu örgüte katıldıkları bilgisine ulaşıldı.
Habertürk’ten Umut Tütüncü’nün haberine göre saldırıda kimliği tespit edilemeyen ancak kadın olduğu belirlenen ikinci bir şüpheli ortaya çıktı. Saldırıda cesedi parçalanan kadın şüphelinin kimlik tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.
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