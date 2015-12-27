Çantayı Unutunca

Almanya’dan PKK’ya ulaştırılmak üzere getirdiği malzemelerle yakalanıp, ardından tutuklanan kuryenin, aslında havaalanında malzeme çantalarından birisini unutunca yakayı ele verdiği ortaya çıktı.

İHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 2008 yılında Türk vatandaşlığından çıkartılan Alman pasaportlu Orhan Ç., tarifeli uçakla Almanya’dan Malatya’ya geldi. Malatya havaalanında tüm yolcular gibi normal bir şekilde beraberinde getirdiği çantalardan büyük olan 2 tanesini alarak bir taksiye bindi. Havaalanındaki dış terminal kısmında küçük bir çantanın unutulduğunu gören gümrük görevlileri, durumu havaalanındaki Emniyet Şubesi ile bölgeye bakan jandarmaya bildirdiler.

Çantanın bomba imha ekiplerince açılması sonucunda içerisinde telsizler ve telsiz komuta malzemesi, gece görüş dürbünü çıktı.

Olayın şüpheli görünmesi üzerine polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı. Ancak bir süre sonra Orhan Ç., havaalanını arayarak çantasını unuttuğunu belirtti. Havaalanındaki görevliler ise çantanın havaalanında olduğunu ve gelip almasını söylediler. Bunun üzerine havaalanına giden Orhan Ç., polis ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gümrük kontrol noktasındaki görevlilerin bir zafiyeti olarak görülen olay sonrasında yapılan incelemede şahsın havaalanında iki büyük çanta ile birlikte çıktığını tespit eden Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) görevlileri, soruşturmayı derinleştirdi. Şahsın bindiği araç ve gittiği noktalar üzerinde soruşturmayı derinleştiren TEM ekipleri, Malatya merkezdeki bir evde şahsa ait 2 büyük şifreli çantayı da bularak el koydu. Çantada çok sayıda telsiz, gece görüş dürbünü, kışlık el telsizi, lazer pointer, küçük dürbün, telefon, sim kartları, termal kamera, telefon bataryası, elektronik cihazları şarj etmek amaçlı kullanılmak üzere güneş enerjisi paneli ile elektronik cihazlar ele geçirildi.

Daha önce PKK’dan ele gerilen malzemelerle benzerliği görülen lojistik malzemelerin Bingöl kırsalında faaliyet gösteren PKK terör örgütü mensuplarına ulaştırılmak istendiği öğrenildi.

Tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne konan Orhan Ç.’nin vermiş olduğu ifadesinde kendisinin 5 bin euro karşılığında kuryelik yaptığını ve çanta içerisindeki malzemelerin ne olduğunu bilmediğini, tanımadığı bir kişi tarafından çantaların kendisinden teslim alınacağını iddia ettiği belirtildi.

TEM ekiplerinin olayla ilgili olarak soruşturmayı derinleştirdiği ve çalışmaların devam ettiği öğrenildi.