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Malatya Haber -

Çapa Tıp 88’liler Buluştu

Çapa Tıp 88’liler Buluştu
  • 28.12.2015
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İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 88 mezunları bu yıl Malatya’da bir araya geldi. 

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Gastroenteroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Aladağ’ın organizesi ile Malatya’da buluşan ve özlem gideren Çapa Tıp Fakültesi 88 mezunlarının 27’nci buluşmasının ilk günü oldukça keyifli geçti.

Duble Tree by Hilton otelde gerçekleşen buluşmada mezunlar ayrıca Malatya’nın tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatı buldular. Nemrut-Arslantepe-Kervansaray-Gündüzbey-Sultansuyu-Levent- ve Darende gibi turistlik alanları gezen Çapa mezunları buluşmadan oldukça memnun oldular.

1-3 Mayıs tarihleri arasındaki buluşmaya yoğun katılım olurken Prof. Dr. Murat Aladağ, Malatya’da gerçekleşen buluşmada 88 mezunlarını ağırlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

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