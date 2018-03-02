Genç Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü
21 yaşındaki kadın ile ağabeyi, kadının baba evine gelen eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandılar. Yaralılardan genç kadın hastanede ölürken, ağabeyinin tedavisi sürüyor.
Olay saat 21.00 sıralarında Çarmuzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eylül 2016’da evlendiği eşi Hakan F. ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve boşanmak isteyen 1 yaşında erkek çocuk annesi Kübra F., 1 ay önce Çarmuzu Mahallesi’ndeki baba evine döndü. Kübra F. ile ağabeyi Mustafa G., babalarının evine gelen genç kadının eşi Hakan F. tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandılar. Genç kadın ve ağabeyi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheli bir otomobille olay yerinden kaçtı.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevkedilen Kübra F. kurtarılamayarak öldü. Ağabeyi Mustafa G.’nin tedavisi ise sürüyor.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan ve poliste daha önceden suç kaydı bulunduğu bildirilen Hakan F. adlı kocayı bir süre sonra suçta kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Rabbim öncelikle kızın makamın cennet eylesin. Abisine şafi ismiyle şifa versin. Yetim kalan çocuğunun yar ve yardımcınız olsun. İnşaAllah
Kız çocuklarımıza sesleniyorum eş seçerken duygusallık yerine aklinizi kullanınız ailenizi mutlaka dinleyiniz degerli anne babalar kızınızı vereceğiniz kişi ve ailesini detaylı arastiriniz kizinizla birlikte karar veriniz cana kıymak olurmu ayrilirsin olur biter o kizimizin suçu ne sadece ayrılmak istemesi yurutulemeyecek evlilikte buda en doğal şey mahkemeye kiravat takip çıkar pişmanım der iyi halden ceza indirimi alır bunuda hiç anlamış değilim.dunyada cinayetlere ve trafik kazalarına canlarını veren bizden başka kaç ülke var.
Tabanca yasak ama pompali tüfekleri vitrinden begenerek alabiliyoruz. Neymis avcilik yapilacakmis. Devlet avciligi da yasaklasin. Bakkaldan tufek alinabilen bir ulkede ölüm bu kadar ucuz olur
Ey temiz akıl sahipleri.. Kısasta sizin için hayat vardır.(Bakara-179)
Rabbim, küçük çocuğun yardımcısı olsun,
Yoldaki, Dört aylık bebek’e ve anneye Allah rahmet eylesin diliyor, Rabbimizin bahşettiği huzur bahçesinde bir arada olurlar inşallah
Rabbim aileye rahmet, yakınlarına sabır versin…
Cahilik adam okumamış görmemiş sıkışınca kadına şiddet yetmiyor öldürüyor allah rahmet etsin
ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN, ZOR BİR SINAV, DEGERMİ BİR CANA KİYMAYA . SÖZÜN BİTTİĞİ YER
Çok üzücü ve de feci bir olay.ALLAH RAHMET eylesin.Bir konuya da dikkat çekmek istiyorum.Kadın ları korumak için çıkartılan yasa ve kanun öyle çarpık ve tek taraflı bir kanunkı maalesef basit bir küçük ailevi problemi bile facıayla sonlandırma biliyor nasılmı? Dıyelımki karı koca tartıştı kadın polisi arar ve eşinden şikayetçi olursa şiddet ve darp olup olmadığına bakılmaksızın kocaya hemen otomatik olarak 6 ay evden uzaklaştırma cezası veriliyor.ve küçük bir tartışma ama adam evine gidemiyor otele gidecek durumunda yoksa gidecek akrabaların yanına birde insanların değişik bakış ve yorumları eşi tarafından evinden atılmış bu adam evine gıdrmıyor çocuklarını göremiyor küçücük problem büyüyor da büyüyor tabi ki şiddet uygulayan cezasını çeksin ama işte küçük basit olayların yanı aile büyüklerinin akli selim davranarak cozmefıklerı olayın sonu.
yasa yok ondan..
Kızlarımız aklınızı başınıza alın Allah korkusu olmayan itikadı düzgün olmayan erkeklerle evlenmeyin
Bu ekonomik ve ahlaksız sistem devam ettikçe önce aileler sonra Türkiye lagvedilecek acilen cumhuriyet devrimine dönmeli ve kamucu bir ekonomi benimsenmeli
Ülkem insanları cinnet halinde. İnsan olan, değil sevdiğine hiç bir canlıya kıyamaz kıymamalı. Artık evlenecek çiftlerin psikiyatri bölümünden de evlilik yapabilir, hiç bir şart altında eşine bu şekilde bir zarar vermez raporu getirmeleri gerekir. Bu işler fiziki çekim sonucu olmuyor demek ki!
Düzen bozulunca Adalet hak hukuk bir ülkede olmayınca daha çok can kayıpları çık tecavüzler görüyoruz dahada göreceğiz.rabim herkese sabırlar versin.
son 1 yıldır nedir bu pompalı terörü? acilen yasaklanmalı bu saçmalık. her önüne gelene silah verilmemeli. yazık değil mi, insan hayatı bu kadar ucuz mu?
devletin de artik bu silahlara bir çözüm bulmasi lazim bakkaldan manavdan alisvrs gbi silah aliniyor yazik günah yazik önüne gelen silah aliyor saga sola saldiriyor
Peki ne geçti eline Gencecik kadını öldürüp evladını yetim bıraktın sana diyecek söz bulamıyorum..
Allah rahmet eylesin.Yaw insan barışır.Büyükler araya girer.Kalpler yumuşar.İnsan hatalarını anlar.Vurmak nedir.Anasınada çocuğuna da sana da yazık olmuş.Bu vicdan azabı adamı yer bitirir.Yaşamak insanın en doğal hakkı.Be keşke yapmayaydın.
Kardeşim mekanın cennet olsun 😢
Çok yazık çok genç allah rahmet eylesin.çocuğa allah yardım etsin allah kimseyi anasız bırakmasın.