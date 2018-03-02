Genç Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü

21 yaşındaki kadın ile ağabeyi, kadının baba evine gelen eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandılar. Yaralılardan genç kadın hastanede ölürken, ağabeyinin tedavisi sürüyor.

Olay saat 21.00 sıralarında Çarmuzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eylül 2016’da evlendiği eşi Hakan F. ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve boşanmak isteyen 1 yaşında erkek çocuk annesi Kübra F., 1 ay önce Çarmuzu Mahallesi’ndeki baba evine döndü. Kübra F. ile ağabeyi Mustafa G., babalarının evine gelen genç kadının eşi Hakan F. tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandılar. Genç kadın ve ağabeyi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheli bir otomobille olay yerinden kaçtı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevkedilen Kübra F. kurtarılamayarak öldü. Ağabeyi Mustafa G.’nin tedavisi ise sürüyor.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan ve poliste daha önceden suç kaydı bulunduğu bildirilen Hakan F. adlı kocayı bir süre sonra suçta kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com