“Çarmuzu’da Doğalgazın Geçeceği Yolu Açtık”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Çarmuzu Mahallemizdeki doğalgaz sıkıntısını çözüme kavuşturmak adına imar yolu açma ve çalışmalara engel teşkil eden evlerin yıkımına devam ediyoruz, doğalgaz hattının geçeceği yolu tamamen açtık, mahallemize en kısa sürede doğalgaz gelecektir” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZ VE EKİBİNE TEŞEKKÜRLER”

Çarmuzu Mahallesinde devam eden imar yolu açma, ara bağlantı yollarını bütünleştirecek yol yenileme ve genişletme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sunan Mahalle Muhtarı Hacı Korkmaz, “Mahallemizin hem doğalgaz sıkıntısının çözülmesi hem de yollarımızın daha güzel hale gelmesi için yaptıkları hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

“YILSONUNA KADAR 20 KM’NİN ÜZERİNDE İMAR YOLU AÇACAĞIZ”

Yeşilyurt Belediyesinin imar yolu açma hedefinin üzerinde çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Türkiye’de son yıllarda yapılan devasa hizmetler ve yatırımlar içerisinde en ciddi olanı hiç şüphesiz; yolların yenilenmesi, güzelleşmesi ve modern bir seviyeye çıkartılmasıdır. Yol medeniyettir, tarih boyunca medeniyetler hep yollar üzerine kurulmuştur. Duble yollar ve bölünmüş yollarla ülkemizin dört bir tarafındaki ulaşım ağı sağlıklı bir yapıya kavuşurken, vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde bu yolları kullanıyorlar. 30 Mart 2014 tarihinde göreve geldiğimizde yaptığımız stratejik planlamamızda yıllık 10 km imar yolu açma hedefi koymuştuk. Titiz ve planlı çalışmalarımız neticesinde her yıl bu hedefin üzerine çıkma başarısına ulaştık. İlk yıl 17 km, ikinci yıl 20 km yol açarken, bu yılın Ocak ile Ekim ayı arasında 18 km imar yolu açarak ulaşım ağımızı daha güçlü hale getirdik. Yılsonuna kadar 20 km’nin üzerine çıkacağız. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını rahatlıkla gerçekleştirebilmeleri için yollarımızı yeniliyoruz. Yolların açılması bölgenin gelişmesi, ekonominin ve ticaretin canlanması, doğalgaz, elektrik ve su gibi yatırımlarında daha rahat ulaşması anlamına da geliyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını giderip, ihtiyaç olan her noktada belediye olarak varlığımızı hissettirmek için tüm ekiplerimizle çaba sarf ediyoruz” dedi.

“ÇARMUZU’DA DOĞALGAZ HATTININ GEÇECEĞİ YOLU AÇTIK”

Standartlara uygun bir şekilde hizmete sunulan yolların açılmasıyla birlikte Yeşilyurt’un modern yaşam kimliğinin de ön plana çıkmaya başladığını hatırlatan Polat, çevre yolunun alt kısmındaki mahalle, sokak ve caddelerin sorunlarını çözüme kavuşturmak, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlayacak sağlıklı koşulları oluşturmak adına yoğun bir mesai yaptıklarını dile getirdi.

Polat, “İmar yolu açma çalışmalarımızın tüm hızıyla devam ettiği Çarmuzu mahallemizde hem doğalgaz borularının geçeceği yolu rahatlatmak hem de ara bağlantı yollarının bütünleşmesine yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdürmekteyiz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz gece gündüz demeden burada mesai yapıyor. Doğalgazı burada yaşayan değerli hemşerilerimizle mutlaka buluşturmamız gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu ihtiyacı karşılamak adına imar yollarını açma çalışmalarımızı görüldüğü üzere sürdürürken, çalışmalara engel teşkil eden evlere enkaz bedeli ödeyerek yıkımlarına devam ediyoruz. Son yaptığımız hizmetlerin ardından doğalgaz borularının geçeceği yolu açtık ve rahatlattık. Çarmuzu’lu vatandaşlarımız en kısa sürede doğalgaza kavuşacaktır. Ayrıca mahallemizdeki ulaşım ağını güçlendirmek, araç ve yaya trafiğini rahatlatmak adına yol yapım çalışmaları da devam ediyor.” dedi.

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