Çarmuzu’ya ‘Temiz Su’ Tarımı Sözü

Yerel Gündem 21’in en son Çarmuzu Mahallesi’nde düzenlediği toplantıya katılan Belediye Başkanı Cemal Akın, bu bölgedeki tarım arazilerinin temiz su ile sulanabilmesi için yağmur suyu drenaj sistemini genişletme çabalarının sürdüğünü söyledi.

Çarmuzu’daki toplantıya ilişkin olarak Yerel Gündem 21’den yayınlanan bülten şöyle:

“Malatya Belediyesi Yerel Gündem 21 halkın sorunlarının yerinde tespit edilmesi ve çözüm olanaklarının sağlanması amacıyla, Malatya Belediye Başkanı ve yöneticilerinin de katıldığı mahalle toplantılarına devam ediyor.

Çarmuzu mahallesinde yapılan toplantıya Malatya Belediye Başkanı H. Cemal Akın, Eşi Nurten Akın, Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Baysar, Başkan Yardımcısı Ekrem Özbey, daire müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında söz alan Çarmuzu Mahalle Muhtarı Hacı Korkmaz, Çarmuzu Mahallesinde yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, mahalle sorunlarının tespit edilmesi için yöneticileri ile birlikte mahalleyi ziyaret eden Belediye Başkanı H. Cemal Akına teşekkür etti.

Mahalle Muhtarının konuşmasının ardından söz alan Yerel gündem 21 Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Baysar, yerel yönetimlerde kalkınmanın hedefe ulaşması için en küçük birim olan mahallelerde bu çalışmanın başlatılmasının çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olduğunu belirterek, bu anlayış çerçevesinde mahalle sorunlarının yerinde tespit edilmesi ve erken çözüm imkânının sağlanması için Malatya Belediyesi ile birlikte mahallelerde toplantılar yaptıklarını söyledi.

Malatya Belediyesi olarak daha öncede zaman içerisinde mahallelere gidip orada yaşayan insanlarımızın ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalar yapmak ve daha güzel günleri yaşamak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Malatya Belediye Başkanı H. Cemal Akın, yağmur drenaj kanallarını her geçen sene içerisinde genişleteceklerini ve Çarmuzuda bulunan sulanabilir arazilerde bunun neticesinde temiz su ile tarım yapılabileceğini ifade etti.

Sümer Bank işçi evlerinin bulunduğu alanda Malatyanın çevre illerinde benzeri olmayan çok geniş ve güzel bir park çalışması başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı H. Cemal Akın, ayrıca tarım arazilerinin arsa olarak kullanılmaması ve sıhhatli konutların yapılması için Beydağı eteklerini imara açacaklarını, kentsel dönüşüm projesi çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Ayrıca Fuzuli Caddesini Çevre Yoluna bağlama çalışmaları olduğunu belirten Başkan Akın, Sümer Park, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ve Şeker Fabrikası arazilerinin yaptıkları çalışmalar sayesinde park olarak tüm Malatyalıların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Malatyada yapacakları çalışmaların daha da verimli olması için herkesin görüş ve önerilerine açık olduğunu, mahallelerde yapılan toplantılarında bu amaç çerçevesinde yapıldığını belirten Malatya Belediye Başkanı H. Cemal Akın, burada mahalle sakinlerinin dile getirdiği sorunların erken zamanda çözülmesi için imkânları çerçevesinde çaba göstereceklerini söyledi.

Başkan Akının konuşmalarının ardından Malatya Belediyesi Sağlık Sosyal İşleri Müdürlüğü seyyar polikliniği mahalle sakinlerine ücretsiz muayene ve ilaç hizmeti verirken Başkan Akının eşi Nurten Akın bazı mahalle sakinlerini evlerinde ziyaret ederek bir süre görüş alışverişinde bulundu.”