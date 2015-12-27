Çarpıştı, Demiryoluna Uçtu

Malatya- Sivas karayolu 1. kilometrede demiryolu üzerindeki bulunan karayolu köprüsünde biçerdöverle çarpışan kamyon demiryoluna uçtu. Kazada meyve yüklü kamyonda bulunan 3 kişi ile biçerdöverdeki 1 kişi ağır yaralandılar. Kazanın ardından demiryolu enerji hattının elektriği kesildikten sonra kamyona müdahale edilebildi.

KÖPRÜ ÜSTÜNDE..

Kaza, Cuma’yı Cumartesine bağlayan gece yarısından sonra 00.30 sıralarında Malatya- Sivas yol ayrımından sonra 1. kilometredeki demiryolu köprüsü üzerinde meydana geldi. 40 yaşındaki Murat Aslan Ebuzeyd yönetiminde bulunan 72 DF 360 plakalı kamyon ile Malatya yönüne gelirken, aynı yönde giden İskender Yağız yönetiminde bulunan 2101044 plakalı biçerdövere hatalı sollama yüzünden çarptı.

Kamyon, çarpmanın ardından köprüden demiryoluna uçtu. Kaza sırasında her iki aracın sürücülerinin yanı sıra kamyonda bulunan 13 yaşındaki Sıtkı Aslan Ebuzeyd ile 33 yaşındaki Yusuf Tümen ağır yaralandılar.

Demiryolu üzerindeki enerji hattında elektrik bulunması nedeniyle, yaralıları kurtarma ve demiryolunu açma çalışmaları dikkatle yürütüldü. Yaralılar hastanelere kaldırıldıktan sonra, kaza yerine gelen demiryolu görevlileri hattaki elektriği kestiler ve demiryolunu da kapatan kamyon enkazı yol kenarına çekildi.

Kaza yüzünden demiryolu bir süre kapanırken, karayolu üzerindeki biçerdöver enkazı nedeniyle karayolundaki trafik de uzun süre aksadı. (Fotoğraflar bu kazadan)

DARENDE YOLUNDA 6 YARALI..

Bu arada, Darende yönünden Malatya yönüne gelmekte olan 35 yaşındaki C.B. yönetiminde bulunan 16..85 plakalı oto, dikkatsizlik sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunanlardan 31 yaşındaki M.B. ve 33 yaşındaki H.B. adlı kadınlar ile 4 yaşındaki A.B., 9 yaşındaki H.B., 8 yaşındaki D.B. ve 8 yaşındaki B.B. adlı çocuklar yaralandılar. Yaralılar Beydağı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.

104 YAŞINDAKİ YARALI..

Diğer yandan Kale ilçesi Erdemli Köyü Gavran Mezrasında da 58 yaşındaki H.T. yönetiminde bulunan 63..404 plakalı kamyon, freninin patlaması sonucu sürücünün kontrolundan çıktı ve H.F. adlı kişiye ait eve çarptı. Kazada evin önünde oturan 104 yaşındaki A.F. adlı kadın ile kamyonda bulunanlardan 56 yaşındaki M.D. adlı şahıs yaralandılar. Yaralıların Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldıkları bildirildi.

FOTO: Metin KAYA