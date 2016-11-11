Sürgü Çarşı Camiinin Temeli Atıldı

Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesinde yapılacak olan Çarşı Cami inşaatının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, sivil toplum Kuruluşlarının yetkilileri, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğanşehir Merkez Cami İmamı Nazım Aktaş’ın okuduğu Kuran’ı Kerim Tilavetinin ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, camilerin sadece namaz kılmak amacı ile değil çocukların ve gençlerin manevi yönden eğitim almaları amacıyla da kullanılması gerektiğini ifade etti.

Vali Mustafa Toprak’da konuşmasında Mardin’in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesine değinerek “Üzüldük, ülke olarak üzüldük, Allah ülkemize, milletimize, ailesine, tüm yakınlarına ve camiamıza sabırlar versin. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyorum.” dedi.

Camilerin ibadet yerleri olduğu belirten Toprak, “Dini inanış yerlerinin esas görevi insanlar arasındaki birliği, beraberliği, sevgiyi, kardeşliği ortaya çıkabilmektedir. Allah’ın bir kul olarak yarattığı ve kendisine döndüğümüzde, yöneliş yaptığımızda ki o imtihanı güzel bir şekilde verebilmemize imkan sağlayan o güzellikleri bu gibi yerlerde yaşatabilmektir, buradan bu güzel meseleyi topluma yansıtabilmektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile Sürgü Çarşı Camisi’nin temeli atıldı.

iha