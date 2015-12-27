Çarşı Pazar
Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2015
Yapımı : 2015 – Türkiye
Tür : Komedi
Süre: 105 Dak.
Yönetmen : Muharrem Gülmez
Oyuncular : İlker Aksum , Emin Olcay , Erdem Yener , Tarık Pabuççuoğlu , Suzan Aksoy
Senaryo : –
Yapımcı : Mahsun Kırmızıgül , Murat Tokat
Diğer Adı : Tellak
Film Özeti
Kahraman, geçimini aile büyükleriden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman’ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul’dan gelmiştir ve Kahraman’ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman’ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay’la işbirliği yapmaya karar verir. Cemil, esnafı da ikna ederek alışveriş merkezi için destak toplamaya çalışır.