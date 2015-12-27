Çarşı Pazar

Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2015

Yapımı : 2015 – Türkiye

Tür : Komedi

Süre: 105 Dak.

Yönetmen : Muharrem Gülmez

Oyuncular : İlker Aksum , Emin Olcay , Erdem Yener , Tarık Pabuççuoğlu , Suzan Aksoy

Senaryo : –

Yapımcı : Mahsun Kırmızıgül , Murat Tokat

Diğer Adı : Tellak

Film Özeti

Kahraman, geçimini aile büyükleriden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman’ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul’dan gelmiştir ve Kahraman’ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman’ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay’la işbirliği yapmaya karar verir. Cemil, esnafı da ikna ederek alışveriş merkezi için destak toplamaya çalışır.