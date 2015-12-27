Çarşı Üstünde Spor

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizesi ile İnönü Kapalı Çarşı üzerinde spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Dağcılıktan tenise, badmintondan, top oyşnamaya kadar birçok alanda etkinlik sergilendi.

Etkinliklerle ilgili bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, “Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığımızın Gençlik Haftası çerçevesinde ilimizde sportif etkinlikler düzenleniyor. Spor branşlarını vatandaşlara yakınen tanıtmaktır. Önümüzdeki ay açılacak olan yaz spor okullarına çok sayıda gencimizi dahil etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Yaz spor okullarında bu yıl hedefimiz geçen yıllara göre üç kat fazla sporcu kaydetmektir. Yaz spor okullarında 40 branşta açacağız” ifadelerini kullandı.

Bu arada, etkinliğe katılan ve gören vatandaşlar ise bu tür faaliyetlerin önemini dile getirdiler.