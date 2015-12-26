Çarşının 50 Yıllık Simitçisi

Malatya’da 50 yıldan beri simit satarak geçimini sağlayan görme özürlü simitçi, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması çağrısında bulundu.

Malatya’da simit satıcılığına 3 Mart 1958 tarihinde başladığını ve özürlü olmasından dolayı okuyamadığını anlatan Simitçi Mahmut Doğan, “Ben 9 yaşında, 3 Mart 1958 tarihinde simit satmaya başladım. Geçtiğimiz günlerde meslekte 50. yılıma girdim” dedi.

İnönü Kapalı Çarşısı yapılıncaya kadar Hükümet Meydanı’nda simit sattığını ve daha sonra ise 1984 yılında PTT binası yanına taşındığını söyleyen Simitçi Mahmut, özürlü olduğu için evlenemediğini kaydetti.

Gençlere çağrıda bulunan Simitçi Mahmut, “Gençliğimiz, özürlülere yardımcı olsunlar. Akraba evliliği yapmasınlar. Alkol ve sigara kullanmasınlar. Evlendiği kişi ile kan tahlili yaptırsınlar. Benim okumam yazmam yok. Gençlik bir çiçektir. Radyodan haberleri dinliyorum. Okullarda uyuşturucu olduğunu haberlerde dinleyince üzülüyorum. Sigaradan gençler sakınmalı diye konuştu.

Malatya’nın 50 yıllık simitçisi Mahmut Doğan, çocuklara yönelik proje düzenleyen Vali Halil İbrahim Daşöz ve Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya’ya da teşekkür etti.