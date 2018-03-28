‘Casus Makineler’ Görenleri Şaşırtıyor

Malatya’da Fotoğraf Makinesi Müzesi’nde sergilenen ve su matarası, ayakkabı topuğu, cep saati, kol saati, kitabın içerisine yerleştirilen ‘casus’ ve ‘dedektif’ fotoğraf makineleri ziyaretçileri hayrete düşürüyor.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise üç büyük müzesinden biri olma özelliğini taşıyan Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Sanat Sokağı’nda 30 Eylül 2017’de açılan ve şuana kadar 35 bin ziyaretçiyi kabul eden müzede, 40 ayrı segmentte fotoğraf makinesi sergileniyor. En eskisi 142 yıllık olan körüklü makinelerden dijitallere kadar yaklaşık 2 bin fotoğraf makinesini bünyesinde barındıran müzede, en büyük ilgiyi casus fotoğraf makineleri görüyor.

Casus fotoğraf makineleri bölümünde en dikkat çekici olan parça su matarası formundaki 1886 yılına ait ve aynı anda 6 poz çekebilen Alman-Amerikan yapımı olan makine. Bunun yanında 1904 ve 1912 yıllarında kullanılan cep saati formunda olan ve bayanların çantalarına yerleştirilen İngiliz yapımı casus makineler ile Soğuk Savaş Döneminde kullanılan ve 6 poz çekebilen kol saatindeki casus fotoğraf makineleri müzenin en değerli parçalarından.

Üç bantta çalışan radyonun içerisine yerleştirilmiş casus makine, topu kamera, Çinlilerin yaptığı 90’lı yıllarda yaptığı kitap şeklindeki casuskameralarda müzede dikkat çekiyor.

Müze koleksiyoneri ve sorumlusu Baki Tamer Selçuk, “30 yıl fotoğraf makinesi topladım. Topladığım makinelerin müzeleşmesi için çeşitli yerlere başvuruda bulundum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ilgilendi, destek verdi ve Türkiye’nin en büyük, Avrupa’da da üç büyük müzeden bir tanesi açıldı. Müzemizde bin 965 adet fotoğraf makinesi mevcut, sayısal ve içerik olarak Avrupa’da üç büyük müzeden birisi, 3 bin 600 adette aksesuar, yardımcı aparat ve sarf malzemesinden oluşan bir bölümümüzde bulunuyor. Müzemizde 5 bin parçanın üzerinde bir malzeme sergilemekteyiz” dedi.

Selçuk, koleksiyonun tamamlanmadığını, halen fotoğraf makinesi alımlarının sürdüğünü belirterek, “Müzemizde 40 ayrı segmentte makinelervar, bu segmentlerden bir tanesi de casus makineler ve ziyaretçiler en çok bu segmente ilgi gösteriyor. Müzedeki en eski casus makine su matarası formunda olan Alman-Amerikan yapımı olan makine. 1886 yılına ait makine aynı anda 6 poz çekebilme özelliğine sahip” diye konuştu.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com