Çat Barajı Gölü Dondu
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bulunan ve suyu Malatya sulamasında kullanılan Çat Barajı gölü dondu.
Malatya arazi sulamasında kullanılan Çelikhan Çat Barajı, soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte bazı kısımları buz tabakasıyla kaplandı. Gölet üzerinde kurulan balık tesislerine giden yolun günlük ulaşımda kullanılması nedeniyle açık olduğu öğrenildi. Bazı bölümleri de karla kaplı olan gölette kar ve buz kartpostallık görüntü oluşturdu. Çat Barajı’nın önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların uğrak yeri olması bekleniyor.
Baraj kenarındaki Gölbağı Aligür mezrasında ikamet eden Abbas Güzel, gezen çimler olarak da adlandırılan küçük adacıkların ise buz tutan göletin üzerinde hareket edemediğini belirtti.
Adıyaman, iha
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