“Çat Barajı İçin Haziran Ortasını Beklemek Gerekiyor”

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Bakanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Haziran ayının ortalarında Çat Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 40-50 seviyelerine ulaşacağını düşündüğünü söyledi. Prof. Dr. Önal, bunun gerekçesini ise “Çünkü yer altı su kaynakları yeni yeni çıkmaya başladı. Çat Barajını besleyen Beydağı bölgesindeki karlar erimeye başladı. Yağışlar da dikkate alındığında yağmur ve kar sularının dereleri ve yeraltı sularını besleyeceği 15 Haziran’a kadar beklemek gerekiyor” sözleriyle açıkladı.

TÜBİTAK desteği ile 4 yıl barajın jeolojik etüt projesini yapan ve verdiği ‘su tutar’ raporunun ardından ihale edilip yapımına başlanan Çat Barajı’nın kurumasına ilişkin açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, yeraltı su kaynaklarının yeni yeni çıkmaya başladığını ve Haziran ayına kadar devam etmesi beklenen yağışlarla birlikte Çat Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 40-50 doluluk oranına ulaşacağını düşündüğünü söyledi.

“Geçen yıl 20 gün fazladan su akıtıldı, barajdaki su seviyesinin düşüklüğü bundan”

Geçtiğimiz yıl Çat Barajı’ndan 20 gün boyunca fazladan su akıtıldığını ve barajdaki su seviyesinin bu nedenle düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Önal, “Kar sularının ve yer altı sularının ortaya çıktığı, yağışların devam edeceği Haziran ayı ortalarına kadar beklemek gerekiyor. Baraj seviyesinin Haziran’a kadar artacağını düşünüyorum. Haziran’dan sonra durum değişmezse yeniden değerlendirmek gerekiyor” diye konuştu.

Çat Barajı’nın Beydağı gibi geniş bir alandan beslendiğini söyleyen Prof. Dr. Önal, hava basıncının değişimi ile yer altı sularının ortaya çıkmaya başladığını ve bu kaynakların da Çat Barajı’nı besleyeceğini belirtti.

“Sadece Malatya için planlanmıştı”

Çat Barajı’nı besleyecek kaynaklar yaratılması gerektiğini ve Şerefhan Deresi’nin Çat Barajı’na akıtılmasına yönelik projenin hayata geçirilmesinin faydalı olacağını kaydeden Prof. Dr. Önal, “Çat Barajı esasında başlarda sadece Malatya’nın sulanması için planlanmıştı. Ama daha sonradan Çelikhan tarafına motopomp konularak Çelikhan’a da su verildi. Dolayısıyla planlanan alandan daha fazla bir alanın sulaması yapılıyor” dedi

“Suyla birlikte bahçeler de azalıyor”

Prof. Dr. Mehmet Önal, açıklamasında Malatya’nın güneyinde sulama yapılan bahçelerin de her geçen gün azaldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Önal, Battalgazi Bölgesi’nin girişi, Barguzu, Yeşilyurt ve Tecde gibi bölgelerde bundan üç-beş yıl önce bahçelik olan alanların büyük bölümünün yapılaşmaya açıldığını ve bahçelik alanların giderek azaldığını da dikkat çekerek “Böyle giderse sulama yapılan alanlar her geçen gün azalmış olacak ve dolayısıyla suya olan ihtiyaç daha da azalacak” ifadelerini kullandı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com