“Çat Geçen Seneden Beter!”

DSİ Bölge Müdürü: “Barajdaki kaçağı önlemeye yönelik tedbirler Pınarbaşı kaynaklarını azaltabilir”

Geçtiğimiz 2017 yılında son 44 yılın en kurak yılını yaşadığı belirtilen Malatya’da barajların bu yıl da sıkıntılı olduğu belirtilerek su tasarrufu konusunda sulama birlikleri başta olmak üzere her kesimin hassasiyet göstermesi gerektiği bildirildi. Malatya’nın tarımsal sulamasında önemli bir yer tutan Çat Barajı’nın da ise durumun bu yıl daha da kritik olduğu kaydedildi. Geçen sene su alma seviyesinde bulunan barajdaki su miktarının an itibariyle bu seviyenin 6 milyon metre küp daha altında olduğu belirtildi. Öte yandan barajda çatlak olup olmadığı yönünde DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığı, olası bir fay çatlağına yönelik alınacak tedbirlerin bu kez de Malatya’nın içme suyu kaynağı olan Pınarbaşı kaynağında azalmaya sebep olabileceği ifade edildi.

“Tasarruf tasarruf tasarruf…”

Vali Ali Kaban başkanlığında yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısına DSİ Bölge Müdürlüğü’nün su sıkıntısına yönelik tasarruf uyarısı damga vurdu. Kurumunun yatırımlarına dair sunum yapan DSİ 9. Bölge Müdürü İlker Arslan, Malatya’daki barajların durumuna ilişkin bilgi verirken, su tasarrufu uyarısında bulundu. Çat Barajı hariç su miktarı bakımından barajların geçen seneye göre daha iyi durumda olmasına rağmen su tasarrufu konusunda sulama birlikleri başta olmak üzere her kesimin tasarruflu davranılması noktasında hassasiyet göstermesi gerektiğini söyleyen Arslan “Kayısıya su vereceğiz. Bunun dışında tek yıllık bitki ekimleri olmayacak. Mevcut var olan tüm kuyuları uygun bir şekilde kullanacağız. Bu yönde sulama birliklerimizle de iletişim halindeyiz. İnşallah Nisan ve Mayıs ayında ciddi bir yağış umuyoruz. Böyle bir imkan olursa daha rahat geçireceğiz. Onun dışında diğer sulamalarımızda ciddi bir sıkıntı yok. Medik regülatörü de çalışıyor. Şahnahan A,B,C sulaması ile ilgili de Karakaya’da bir pompaj ihalemizi yapmıştık, inşaatına başladık. Şahnahan grubunda bir sorun yaşamayacağız. Diğer sulamalarımızda tek yıllık bitkileri azaltarak sorunu çözüyoruz. Ancak Çerkez Yazısı ve Derme sulamalarında tedbirli olmak zorundayız. Ama yine söylemek istiyorum ki tasarruf, tasarruf, tasarruf… Bunun haricinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz” dedi.

Tablo: Malatya’daki barajların doluluk durumu

Çat Barajı geçen seneden de beter

Çat Barajı’ndaki su seviyesinin geçen seneye oranla 6 milyon metre küp daha azaldığını söyleyen DSİ Bölge Müdürü İlker Arslan, şunları söyledi:

“Çat Barajı ile ilgili olarak da şu anda geçen seneye göre su alınan minimum su seviyesinin yaklaşık 6 milyon metre küp altındayız. Geçen sene su alma seviyesindeydik. Bununla ilgili olarak yine geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz gibi ilave su alma yapısına pompajla su basılması gibi tedbirlerimizi alıyoruz. Açmış olduğumuz kuyuların elektrik ve pompaj imalatları ile ilgili tekliflerimizi yapmıştık. Bunun ihalesini en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Sulama sezonuna yetiştireceğiz. Ancak Çat Barajı anlamında çok da rahat durumda değiliz. Şu anda 3 metre küp/saniye civarında su geliyor. Bu seviyeyi koruyabilirsek, Nisan ve Mayıs aylarında yeterli yağışları alabilirsek geçen seneki seviyeyi korumaya çalışacağız.”

“Barajdaki kaçağı önlemeye yönelik tedbirler Pınarbaşı kaynaklarını azaltabilir”

Vali Ali Kaban’ın Çat Barajı’nda kaçak olup olmadığı sorusuna yanıt veren DSİ Bölge Müdürü Arslan, yan derelerde herhangi bir kaçak olmadığını anacak göl tabanında olası bir kaçağı tespit etmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Arslan, herhangi bir fay kırığı olması durumunda bunun için alınacak tedbirlerin Malatya’nın Pınarbaşı kaynağındaki suyun azalmasına sebep olabileceğini söyledi. Arslan şunları söyledi:

“Şu anda yan dereler üzerinde herhangi bir kaçak olmadığı, Kars Şube Müdürlüğümüz ve ilgili birimlerimizin yaptığı incelemelerde tespit edildi. Baraj göl alanında kaçak olup olmaması ile ilgili bir çalışma başlattık. İki adet sondaj yapacağız. Bunun haricinde 5 adet ana deremiz var o dereler üzerinde hem memba hem de mansab üzerinde 15 günlük ölçüm yapıyoruz. Barajdaki su seviyesi ile gelen su miktarlarını kıyaslayacağız. Baraj göl alanında kaçak var ise bununla ilgili tedbirler ayrı bir teknoloji gerektiriyor. Çünkü barajın tamamen boşaltılması ve herhangi bir fay çatlağı var mı diye kaçak olan yerin tespiti gerekiyor. Ama bir düşünce de kaçak varsa bile bu Pınarbaşı kaynağını besleme ihtimali yüksek. Pınarbaşı kaynakları da Malatya’nın içme suyu kaynakları. Dolayısıyla bu yönde alınacak tedbirler de Pınarbaşındaki kaynakların azalmasına sebep olabilir. Bu yöndeki çalışmalarımızı biz yapacağız. Ama görünen o ki saniyede 3 metre küp maksimum su geliyor. Buda bizim için yeterli değil. Havzada yeteri kadar su yok. Bu nedenle bu sene de tedbirli olmak zorundayız.”

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: Çat Barajı Göl Alanı