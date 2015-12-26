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Malatya Haber -

Çatapat Yuttu, Kurtarılamadı!..

Çatapat Yuttu, Kurtarılamadı!..
  • 27.12.2015
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Karakavakta çatapat diye bilinen patlayıcıyı yutan çocuk kaldırıldığı hastanede öldü. İki çocuk da maytap patlaması sonucu yaralandılar.

ÇATAPAT YUTTU..
Karakavak Mahallesi Mehmet Ejder Caddesinde oturan 3 yaşlarındaki G.Y. adlı kız çocuk, Cuma gecesi 23.00 sıralarında ailesi tarafından koma halinde Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çatapat diye bilinen patlayıcı maddeyi yuttuğu bildirilen küçük kız, buradaki ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Turgut Özal Tıp Merkezine sevkedildi, ancak yapılan müdahalelere rağmen bir süre sonra yaşamını yitirdi. Savcılık olayla ilgili araştırmaya başladı.

YARALANDILAR..
Öte yandan Turgut Özal Mahallesi 3. Caddede de, 12 yaşındaki Y.E.O. ve 14 yaşındaki O.A. adlı çocuklar, maytap diye bilinen patlayıcının ellerinde patlaması sonucu yaralandılar. İki çocuk Beydağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

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