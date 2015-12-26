Çatıda Tüfekli İntihar Girişimi

Bunalıma giren Ö.D. av tüfeğiyle fabrikanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Salköprü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, girdiği bulanım sonucu bir un fabrikasının çatısına çıkan Ö.D. yanında bulunan av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı.

Polisler ve kardeşi çatıdaki şahısı ikna etmeye çalışırken, olay yerine gelen itfaiyede her ihtimale karşı yolda branda açtılar. 112 ekipleride olay yerinde hazır bekletildi. Bir süre sonra ikna çabalarına olumlu yanıt veren Ö.D. av tüfeğini polislere teslim etti. Çatıdan inen şahıs polis merkezine götürüldü.