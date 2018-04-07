“Çatlasanız da Patlasanız da Bu Millet Başkan Yapacak”

AKP’li belediye başkanları ve partililerle yapılan toplantılarda konuşan Bakan Tüfenkci, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın Afrin operasyonu siyasetin başarısıdır. Kim ne derse desin. Onun içinde olan birisi olarak söylüyorum; istisnasız cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısıdır.” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya programı kapsamında Battalgazi Belediyesi’nde partisinin Malatya’daki belediye başkanları ile toplantı yaptı, ardından Kongre ve Kültür Merkezi’nde Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları ve partili yöneticiler katıldılar.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ekonomik gelişmelere değinerek, “Bazıları diyorlar ya, ‘Bu hormonludur, bilmem hani bize nerede dokundu, şuradan dokundu mu, buradan dokundu mu’ diye? Milletin zihnini bulandırmaya çalışanlar, bu başarı hikayesini küçümsemeye çalışanlar, bu muhalefet daha geçtiğimiz günlerde 20 milyar dolara mal olacak nükleer santralinin temelini attı bu ülke. İşte büyüme olmasaydı, biz yıllardır Türkiye’nin 1955’lerden beri konuştuğu o hayalini gerçekleştirebilirmiydik? Onlar konuşabilir, ama bizler, bu kadrolar AK Parti kadroları milletin hayallerini gerçekleştiriyor. Onlar konuşmaya devam etsin, biz yolumuza bakacağız.” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun sınıra giden sanatçılarla ilgili sözlerine de tepki gösteren Bakan Tüfenkci şöyle konuştu:

“Muhalefet iş üretemeyince laf üretmeye çalışıyor. O lafı da üretirken Kılıçdaroğlu ağzına gözüne bulaştırıyor. Çıkmış meydanlara gurup toplantısında diyor ki ‘Siz sanatçı mısınız? Siz şu musunuz? Bu musunuz?’ deyip milletiyle devletiyle barışık olan sanatçılara laf söylemeye kalkışıyor. Niye? O sanatçılar niçin sınır karakoluna gidip askere moral vermiş. Niçin başkomutanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la beraber o sınırlara gitmiş. Birde ötekileştirmeyle suçluyor o sanatçıları. Esas ötekileştiren, esas ayrımcı politikaları dillendiren, ayrımcılarla, bölücülerle bir arada politika üretmeye çalışan Kılıçdaroğlu’nun ta kendisi. O sanatçılar Cumhurbaşkanı, başkomutanla Afrin operasyonuna destek vermek için o sınıra giderken kendinin genel başkan yardımcısı bölücülerle konuşmak üzere cezaevine gidiyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Afrin operasyonu siyasetin başarısıdır. Kim ne derse desin. Onun içinde olan birisi olarak söylüyorum; istisnasız cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısıdır. Onun liderliğinde, onun başkomutanlığında ordu vaziyet alarak sınırlarımızda terör koridoru oluşturmadı. Bundan sonrada oluşturmayacak. Kim ne operasyon yaparsa yapsın. Kimin adına kimin maşası olarak o operasyona katkı verirse versin. Karşısında Türk milletini bulur, cumhurbaşkanımızı bulur, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bulur. Biz Afrin’e terörü bitirmek adına gittik. Ülkemizin sınırlarını koruma adına gittik. Ey Kılıçdaroğlu bu ülkenin sınırları bu ülkenin namusu değil mi? Bu ordu, o sanatçılar o sınıra gitmişse senin namus anlayışın nedir? Onu bize açıklayabilir misin? Kalkmış bir de sanatçılara cumhurbaşkanımıza, başkomutanımıza laf ediyor, ‘niye kamuflaj giymiş’ diye. Haberi yok herhalde anayasada ki yazılanlardan. Bu ülkenin başkomutanı kim olduğundan haberi yok ya da var da zoruna gidiyor. Zorunuza da gitse, çatlasanız da, patlasanız da bu millet 2019’da da cumhurbaşkanımızı başkan yapacak, Cumhurbaşkanı yapacak.”

Çalık: “Dosta güven düşmana korku salmaya devam edeceğiz”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da Çalık, bir tarafta terörle mücadele ederken, bir taraftan da yatırımlarını sürdürdüklerine, tüm terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye’nin, dimdik ayakta durduğunu belirterek, “Bu kadar oyuna, hedef haline getirilmiş ülke olmamıza rağmen Türkiye büyümeye aslanlar gibi devam ediyor. Dünya devletlerinin başına bu oyunlar gelseydi, bu kadar büyüme gerçekleşir miydi? Şu anda Türkiye’nin büyüme rakamı yüzde 7,4. Bu kadar oyuna, terörle mücadeleye rağmen büyümeye devam ediyoruz. Terör örgütlerine, onların iş birlikçilerini inat Türkiye büyümeye, güçlenmeye devam edecek. Türkiye güçlenirken milletimiz mutlu oluyor. Biz dosta güven düşmana korku salmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“CHP’nin şirazesi bozuldu” diyen Çalık, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Diyordu ki, ‘Afrin’e giremezsiniz, Afrin’e girdiniz, bu kadar yeter çıkamazsınız’ Allah’a şükürler olsun, biz Afrin’e girdik ve aslanlar gibi de sancağımızı Afrin’in göbeğine diktik. Sonrasında Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı, ‘Muzaffer ordumuzu kutluyorum’ diyor. Peki sen ordunu kutluyorsun, ordunun başkomutanının kim olduğunu biliyor musun? Sen ordumuzun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bilmiyor musun? Eğer o başkomutan olmasaydı Afrin süreci de bu şekilde yaşanmazdı. Kahraman ordumuzla biz gurur duyuyoruz ama o ordunun başkomutanının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hiç kimse unutmamalı. Kılıçdaroğlu millet cumhurbaşkanıyla, askeriyle, başkomutanıyla beraber diye şirazesinden çıktı ve ağzına gelen her türlü kötü lafı, sözü söyledi. Kılıçdaroğlu birçok yalanı söyledi ve söylemeye devam ediyor. Bir yalan makinesi olsa Kılıçdaroğlu’nu da yalan makinesine bağlasalar, yalan makinesinin infilak edeceğini düşünüyorum. Bu kadar yalana yalan makinesi bile dayanmayacaktır.”

Çalık, FETÖ’nün söylemlerine bakıldığında aynısını Kılıçdaroğlu’nun söylediğini belirterek şöyle devam etti:

“Çukur ittifakıyla beraber olan FETÖ’ye, sen eşlik ediyorsun. HDP ve FETÖ ile siyaset yapmaya, kol kola girmeye, çukur ittifakıyla birlikte çamur ittifakı oluşturmaya devam ediyorsun. Çamur ittifakından yana kimler var, PKK, PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ hepsi bir olmuş vaziyette, CHP ile çukur ittifakçıları, çamur ittifakını oluşturmuş vaziyette. Bunun yanı sıra biz milletimizle cumhur ittifakını kurduk. Cumhur ittifakı milli ve yerli ne kadar insanımız varsa, onlarla yol yürümeye devam edeceğiz.”

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com