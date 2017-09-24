Başbakan Yardımcısı Darendelilerin Pikniğinde

Bursa’daki Darende Derneği’nin pikniğine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Irak’ta yapılacak referanduma ilişkin, “Eğer Barzani kendi siyasi ikbali ve önümüzdeki seçimler için de böyle bir adım atıyorsa bu akıl tutulmasından da öte bir davranıştır. Türkiye’nin iddia ve tezlerinin de mutlaka nazara alınması gerekir. Bölgenin istikrarı ve huzurunun korunması için Türkiye olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız” dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa’da bulunan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) pazartesi günü yapılacağını açıkladığı Irak’tan ayrılmayı öngören bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Referandum kararının ertelenmesini değil, iptal edilmesini istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Referandumun kararının ertelenmesi önümüzdeki süreçte yeniden gündeme gelmesi anlamına gelir ki biz bunu da kabul etmiyoruz. Esasen bugün Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi içerisinde siyaset yapan sivil toplum kurumları olsun, partiler olsun bu noktada bir görüş birliğine sahip değiller. Bu konu 15-16 yaşındaki romantik hayallerin peşine takılarak gidilecek bir konu da değildir. Burada Türkmenler, Kürtler, Araplar, Süryaniler yaşıyor. Biz kesinlikle Irak’ın toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesinde yarar olduğunu, zaten 1926 yılında imzalanan Ankara Anlaşması’nın da bu çerçevede yürürlüğe girdiğini, buna rağmen böyle bir adım atılıyor olmasının bu imzalanan anlaşmaya muhalefet ve aynı zamanda provokasyon olduğunu söylüyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini, tüm bu taleplerimize, beklentilerimize rağmen eğer bu referandum gerçekleştirilecek olur ise Türkiye’nin de kendi çerçevesinden atacağı adımlar mutlaka vardır. Bunlarla ilgili olarak kararlar alınmıştır. Adımların hangi çerçevede olacağını elbette göreceğiz. Bunlardan ilki tezkerenin uzatılması söz konusuydu. Tezkereyi uzattık. O anlamda önümüzde yolumuz açılmış oldu. Bunun dışında çeşitli şekillerde alacağımız kararlar mutlaka var. Bunları kararlaştırdık. Devreye almakta da hiçbir beis görmüyoruz. Mutlaka bu noktada bölgenin istikrarı ve huzurunun korunması için Türkiye olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız” dedi.

“Türkiye’nin iddia ve tezlerinin de mutlaka nazara alınması gerekir”

Askeri bir müdahalenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, “Konu Milli Güvenlik Kurulunun bünyesinde tartışıldı. Akabinde Bakanlar Kurulumuzun toplantısında tekrardan değerlendirmeye tabi tutuldu ve alınabilecek tedbirler noktasında gerekli adımların atılması kararlaştırıldı. Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye eskiden olduğu gibi bölgedeki bir takım tezleri kendisine dayatılarak yol alındığı, kendi içine kapanarak etrafında olup bitene gözlerini yumduğu bir Türkiye değildir. Artık bu bölgede güçlü bir Türkiye vardır. Bu bölgede atılacak adımlarda Türkiye’nin iddia ve tezlerinin de mutlaka nazara alınması gerekir. Tekrardan bir çağrıda bulunuyorum. Barzani mutlaka bu referandum kararını gözden geçirip, erteleme değil iptal etmelidir” şeklinde konuştu.

“Akıl tutulmasından da öte bir davranıştır”

Barzani yönetimin bölgede itibarını kaybettiğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugün Amerika Birleşik Devletleri, birçok Batılı ülke, İran, Irak, Türkiye, Rusya ve daha birçok ülkenin bu manada bunu yanlış bulduğunu ifade etmesine rağmen Irak Bölgesel Yönetimi’nin sadece İsrail’in peşine takılarak bu kararında ısrar etmesini anlamak mümkün değildir. Şu da var. Barzani yönetimi ve partisi bugün bölgede itibarını kaybeden bir konumdadır. Eğer Barzani kendi siyasi ikbali için önümüzdeki seçimler için de böyle bir adım atıyorsa bu akıl tutulmasından da öte bir davranıştır. Herkes sağduyulu düşünmek zorundadır. Bu bölge 1. Dünya Savaşı’nda yaşananların halen canlı hatıralarını biliyoruz. 1. Dünya Savaşı ve sonrasında yaşananları gördükten sonra hala bunun peşinden koşmanın akıl alır bir tarafı yoktur. Ellerinde cetvellerle bölgede cirit atanların varlığını bilmekle beraber buna rağmen tekrardan köyleri, aileleri birbirinden ayıracak böyle bir davranışın hiçbir şekilde fayda sağlamayacağını, öncelikle de bölgede yaşayan çeşitli kesimler için fayda sağlamayacağını, hele ki Barzani’ye hiçbir getirisi olmayacağını, hayallerin peşine takılarak siyaset yapmanın artık gününün geçtiğini, rasyonel düşüncenin, realpolitik durumların nazara itibara alınması gerektiğini hatırlaması gerekiyor.”

Çavuşoğlu, daha sonra Malatya Valisi Ali Kaban’ın da hazır bulunduğu Malatya Darende Derneği Geleneksel 11. Piknik Şöleni’ne katıldı.

Bursa, iha